"Битва за Бахмут – частина більшої стратегії України", – генерал армії Канади у відставці

Оборона Бахмута - це тактична битва й частина більшої стратегії України, а наступні пів року стануть визначальними для ходу російської війни. Про це заявив генерал армії Канади у відставці та колишній начальник канадського штабу оборони Рік Гільєр в інтерв'ю грузинській службі Голосу Америки.

"Битва за Бахмут – частина загальної стратегії України, того як Україна підходить до знищення російських сил на сході, плануючи потім перейти до очищення своєї території від російських сил і, ймовірно, перед тим як повернути Крим або, принаймні, зробити Крим непридатним для Росії, відрізавши та ізолювавши його", - сказав Гільєр, зауваживши, що вирішальне значення для такого плану має зброя великої дальності в достатній кількості - HIMARS великої дальності, крилаті ракети, гарпунні ракети та інша зброя, яка може влучати у цілі в Криму.

Битва за Бахмут – частина загальної стратегії України, того як Україна підходить до знищення російських сил на сході, плануючи потім перейти до очищення своєї території від російських сил і, ймовірно, перед тим як повернути Крим або, принаймні, зробити Крим непридатним для Росії, відрізавши та ізолювавши його.

"Я думаю, що протягом наступних шести місяців або близько того ви можете побачити зміни, які визначатимуть, як розвиватиметься війна", - прогнозує колишній начальник канадського штабу оборони.

На думку генерала Гільєра, битва за Бахмут для України може бути частиною стримувальних дій, коли російські сили будуть стримувати на цьому напрямку фронту, в той час, як збройні сили України атакуватимуть на інших напрямках. За словами Гільєра, важко оцінити деталі тактичної битви на відстані, тож командири, які знаходяться на Бахмутському напрямку, мають краще розуміння ситуації.

Українська влада називає ситуацію в Бахмуті вкрай напруженою. За інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, станом на 2 березня, 80% міста Бахмут зруйновано, але в місті залишаються менш ніж п'ять тисяч людей. Про складну ситуацію на Бахмутському напрямку заявили у командуванні Сухопутних військ Збройних сил України, а також президент України Володимир Зеленський.

Військова розвідка Великої Британії заявила, що потепління ускладнить наземні операції й пересування важкої техніки бездоріжжям. "Поки українські війська продовжують оборону Бахмута Донецької області, підвищення температури зараз створює умови, відомі українською мовою як «бездоріжжя», що обмежує пересування по пересіченій місцевості", – йдеться в повідомленні в Twitter. Там додали, що такі умови "зазвичай забезпечують певну військову перевагу силам, що обороняються".

За інформацією прес-служби Сухопутних військ ЗСУ, російські сили кинули "у наступ найбільш підготовлені штурмові загони «Вагнера», які намагаються прорвати оборону" у Бахмуті.

За попередніми оцінками Інституту вивчення війни, українська оборона Бахмуту – стратегічно правильна операція, яка й надалі змушуватиме російські війська витрачати живу силу та техніку на штурми

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська у війні проти України намагаються компенсувати обмеження бойової потужності застосуванням тактики використання штурмових загонів, але це навряд чи приведе до успіху.

"За попередніми оцінками Інституту вивчення війни, українська оборона Бахмуту – стратегічно правильна операція, яка й надалі змушуватиме російські війська витрачати живу силу та техніку на штурми", - заявляють аналітики ISW.

Нагадаємо, що Пентагон не очікує, що Росія зможе здобути значні територіальні перемоги на полі бою в Україні найближчим часом. Про це під час слухань у Конгресі заявив заступник міністра оборони США Колін Кол.

"Можна буде побачити, як незначні території переходять під контроль іншої сторони в найближчі тижні та місяці. Я не думаю, що щось говорить про те, що росіяни можуть швидко рухатись по всій Україні та досягти значних територіальних здобутків впродовж цього року", - сказав Кол.

Як повідомляв телеканал CNN, українські солдати в Бахмуті "описують погіршення ситуації на місці, оскільки російські сили продовжують чинити тиск для захоплення" міста: "Ситуація в Бахмуті зараз дуже складна, значно гірша, ніж офіційно повідомлялося".