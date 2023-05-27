Розвідка Британії каже про початок виходу «вагнерівців» з Бахмута. ЗСУ підтверджує «певні ротаційні рухи»

Частина республіканських законодавців хочуть підштовнути адміністрацію президента Джо Байдена до швидшого надання Україні зброї, необхідної для успішного контрнаступу. Частина законодавців вважає, що це мають бути винищувачі F-16 американського виробництва та зброя більшого радіусу дії. Щодо того, яка з цих двох видів зброї зараз є найактуальнішою, чи найпотрібнішою, точаться дискусії.

Цього тижня під час 49-го саміту G7 в японській Хіросімі, американський лідер повідомив, що планується розпочати тренування українських пілотів та пізніше передача Україні літаків F-16.

Журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова запитала у американських законодавців про можливість надання літаків F-16 після тренування, а також про можливість надання Києву американських ракет високої дальності.

"Далекобійна артилерія важливіша ніж F-16", - вважає конгресмен-республіканець від штату Техас Кіт Селф. Коментуючи у розмові з Голосом Америки плани адміністрації Байдена розпочати тренування українських пілотів на винищувачах 4-го покоління, він сказав, що на цьому етапі війни далекобійні ракети потрібніші Україні за винищувачі.

"Як я вже казав президенту Зеленському, коли я був в Україні, я вважаю, що далекобійна артилерія потрібна українцям більше, ніж F-16. Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS, це можуть бути ракети першого блоку, або другого. Ці ракети випускаються із установок HIMARS, які українці і так вже мають. Тому, я вважаю, що артилерія для України важливіша, ніж літаки F-16", - зауважив законодавець у коментарі для Голосу Америки.

"Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS".

"Ця перемога має бути безпечною. Ми не шукаємо вторгнення в Росію".

Натомість демократка Мадлен Дін, вважає що Україні потрібно надати усе необхідне і якомога швидше, але за умови невторгнення на територію Росії.

"Я дуже задоволена рішенням адміністрації щодо підготовки українських сил оперувати винищувачами F-16. Моя осбиста вимога до адміністрації, - це більше, більше та іще раз більше. Більше усього, що може бути потрібно. Щоб ми були певні, що Україна виграє цю війну, і зробить це раніше, аніж пізніше. Щоб ми могли врятувати життя, врятувати їхню власність, врятувати культуру і все те цінне, що представляє собою Україну", - вважає конгресвумен від штату Пенсільванія. Вона додає, що хоча вона не є експерткою щодо зброї, вона вважає, що треба надати Україні усе необхідне для перемоги. Водночас, ця перемога має бути безпечною, вважає Дін.

«Ми не прагнемо вторгнення в Росію, і президент Байден дуже чітко дав про це знати», – наголошує законодавиця.

"Мене більше хвилює повільний процес надання належного озброєння для України, з боку адміністрації Байдена".

А от за словам Енн Вагнер, конгресвумен-республіканки зі шату Міссурі, адміністрація Байдена надає допомогу Києву недостатньо швидко. Окрім того, за її словами, країни НАТО мають брати активнішу участь у допомозі Україні та загалом в забезпеченні Альянсу.

"Спроби отримати винищувачі F-16 це надзвичайно важливо, але увесь цей час мене більше хвилює повільний процес надання належного озброєння для України з боку адміністрації Байдена. Конгрес виділив на це кошти багато, багато місяців тому. Ми повинні дати Україні всю зброю та інструменти, які їм потрібні, щоб перемогти Путіна. Якщо українці готові вести боротьбу та жертвувати власним життям, ми тут, в Америці, а також усі члени НАТО, повинні підтримати українців усім необхідним та якомога швидше", - наголошує конгресвумен.

«Я щойно завершила свій візит до парламенту НАТО. Там, ми наполягали на тому, що наші партнери по НАТО мають виконувати і перевиконувати свої обов’язкові внеси у 2% від ВВП в оборонний бюджет НАТО. Є багато країн, які на даний момент не виконують цього зобов’язання. Є і такі, хто перевищує цей мінімум, і ми аплодуємо їм. Але ми хочемо, щоб усі члени НАТО надавали однаковий рівень оборонної підтримки для українців», - додала законодавиця.

"Спочатку ми маємо підготувати пілотів. Ми також маємо організувати наземну логістику, щоб підтримувати роботу цих літаків".

Конгресмен-демократ Джим Коста вважає, що надання Україні винищувачів після тренування є лише питанням часу.

«Я радий бачити, що президент Байден дав зелене світло для тренування українських льотчиків, а також співпрацює з нашими союзниками по НАТО. Зокрема з Нідерландами та Данією, які буквально мають сотні винищувачів F-16 у своєму розпорядженні. Ці країни якраз в процесі переходу на новітній тип винищувачів, F-357 Тож, зараз ми бачимо просування із літаками F-16, які, я сподіваюся, незабаром будуть доступні для України», – каже конгресмен.

«Очевидно, що спочатку ми маємо підготувати пілотів, - але українські пілоти дуже здібні. Ми також маємо організувати наземну логістику, щоб підтримувати роботу цих літаків", - зауважив законодавець від штату Каліфорнія в коментарі для Голосу Америки.

Стосовно ж ракет виликої дальності, Коста вважає, що Конгрес має продовжити тиск на адміністрацію Байдена на двопартійному рівні і в цьому питанні також.

"Увесь цей час ми намагаємось вплинути на цю адміністрацію і співпрацювати з президентом на двопартійному рівні. І ми бачили, результат цієї роботи на прикладі установок HIMARS. Також ми бачили це на прикладі постачання танків не лише зі Сполучених Штатів, але й від країн-союзників по НАТО", - підсумовує Коста.

“Ключовим є забезпечення України усім, що їй потрібно, щоб вони виграли цю війну, а не зайшли в глухий кут”.

За словами сенатора-республіканця Джона Говена головною ціллю допомоги Україні має стати перемога, а не оборона. Говен вважає, що саме від цього варто відштовхуватись, надаючи будь-яку допомогу Києву.

"Я вважаю, що ключовим є забезпечення України усім, що їй потрібно, щоб вони могли виграти цю війну, а не просто зайти в глухий кут. І це включає низку речей – артилерію великої дальності та подібні речі, а також протиповітряну оборону. Таким чином вони зможуть захистити себе та український народ. Одна із тем, яку я обговорював із генералом Міллі (Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, – ред.), була про те що українцям потрібні оборонні системи, які допоможуть покласти край цій війні, допоможуть виграти її", - розповів Голосу Америки сенатор від штату Північна Дакота.

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