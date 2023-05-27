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Розвідка Британії каже про початок виходу «вагнерівців» з Бахмута. ЗСУ підтверджує «певні ротаційні рухи»
Сили російської приватної військової компанії «Група Вагнера», ймовірно, почали відхід із деяких своїх позицій навколо міста Бахмут на Донеччині, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
«Станом на 24 травня сили так званої «Донецької народної республіки», імовірно, увійшли в місто, щоб почати операції із зачистки. Останніми тижнями частини 31-ї бригади повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії, ймовірно, перекинули з району Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута», – йдеться у повідомленні.
Речник Східного угруповання Сил оборони Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону підтвердив «певні ротаційні рухи» російських сил в Бахмуті. Він також прокоментував заяву керівника «Групи Вагнера» Євгена Пригожина щодо виведення його найманців з цього українського міста.
«З цим же пов’язано зменшення бойових дій. Це нас не зупиняє – ми продовжуємо завдавати ударів. Справді вони замінюють (сили) але наскільки масово, наскільки він (Пригожин) справді виведе підрозділи цього злочинного угруповання – треба трошки часу, щоб верифікувати. Бо поки що (ПВК «Група Вагнера») залишається у самому Бахмуті. Також з їхніми заявами треба бути обережними. Не все залежить тільки від нього (Пригожина), а, думаю, їхнє командування буде дивитися наскільки вони зможуть закрити ці позиції», – розповів Череватий.
Раніше очільник ПВК «Група Вагнера» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.
У Міноборони України 22 травня заявили, що, попри заяви Росії, українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Згодом також повідомлялося про «незначне просування» ЗСУ на флангах.
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"Далекобійна артилерія важливіша за F-16". Законодавці в Конгресі намагаються пришвидшити постачання «зброї для перемоги»
Частина республіканських законодавців хочуть підштовнути адміністрацію президента Джо Байдена до швидшого надання Україні зброї, необхідної для успішного контрнаступу. Частина законодавців вважає, що це мають бути винищувачі F-16 американського виробництва та зброя більшого радіусу дії. Щодо того, яка з цих двох видів зброї зараз є найактуальнішою, чи найпотрібнішою, точаться дискусії.
Цього тижня під час 49-го саміту G7 в японській Хіросімі, американський лідер повідомив, що планується розпочати тренування українських пілотів та пізніше передача Україні літаків F-16.
Журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова запитала у американських законодавців про можливість надання літаків F-16 після тренування, а також про можливість надання Києву американських ракет високої дальності.
"Далекобійна артилерія важливіша ніж F-16", - вважає конгресмен-республіканець від штату Техас Кіт Селф. Коментуючи у розмові з Голосом Америки плани адміністрації Байдена розпочати тренування українських пілотів на винищувачах 4-го покоління, він сказав, що на цьому етапі війни далекобійні ракети потрібніші Україні за винищувачі.
"Як я вже казав президенту Зеленському, коли я був в Україні, я вважаю, що далекобійна артилерія потрібна українцям більше, ніж F-16. Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS, це можуть бути ракети першого блоку, або другого. Ці ракети випускаються із установок HIMARS, які українці і так вже мають. Тому, я вважаю, що артилерія для України важливіша, ніж літаки F-16", - зауважив законодавець у коментарі для Голосу Америки.
"Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS".Кіт Селф, конгресмен-республіканець, Техас
"Ця перемога має бути безпечною. Ми не шукаємо вторгнення в Росію".Мадлен Дін, конгресвумен-демократка, Пенсільванія
Натомість демократка Мадлен Дін, вважає що Україні потрібно надати усе необхідне і якомога швидше, але за умови невторгнення на територію Росії.
"Я дуже задоволена рішенням адміністрації щодо підготовки українських сил оперувати винищувачами F-16. Моя осбиста вимога до адміністрації, - це більше, більше та іще раз більше. Більше усього, що може бути потрібно. Щоб ми були певні, що Україна виграє цю війну, і зробить це раніше, аніж пізніше. Щоб ми могли врятувати життя, врятувати їхню власність, врятувати культуру і все те цінне, що представляє собою Україну", - вважає конгресвумен від штату Пенсільванія. Вона додає, що хоча вона не є експерткою щодо зброї, вона вважає, що треба надати Україні усе необхідне для перемоги. Водночас, ця перемога має бути безпечною, вважає Дін.
«Ми не прагнемо вторгнення в Росію, і президент Байден дуже чітко дав про це знати», – наголошує законодавиця.
"Мене більше хвилює повільний процес надання належного озброєння для України, з боку адміністрації Байдена".Енн Вагнер, конгресвумен-республіканка, Міссурі
А от за словам Енн Вагнер, конгресвумен-республіканки зі шату Міссурі, адміністрація Байдена надає допомогу Києву недостатньо швидко. Окрім того, за її словами, країни НАТО мають брати активнішу участь у допомозі Україні та загалом в забезпеченні Альянсу.
"Спроби отримати винищувачі F-16 це надзвичайно важливо, але увесь цей час мене більше хвилює повільний процес надання належного озброєння для України з боку адміністрації Байдена. Конгрес виділив на це кошти багато, багато місяців тому. Ми повинні дати Україні всю зброю та інструменти, які їм потрібні, щоб перемогти Путіна. Якщо українці готові вести боротьбу та жертвувати власним життям, ми тут, в Америці, а також усі члени НАТО, повинні підтримати українців усім необхідним та якомога швидше", - наголошує конгресвумен.
«Я щойно завершила свій візит до парламенту НАТО. Там, ми наполягали на тому, що наші партнери по НАТО мають виконувати і перевиконувати свої обов’язкові внеси у 2% від ВВП в оборонний бюджет НАТО. Є багато країн, які на даний момент не виконують цього зобов’язання. Є і такі, хто перевищує цей мінімум, і ми аплодуємо їм. Але ми хочемо, щоб усі члени НАТО надавали однаковий рівень оборонної підтримки для українців», - додала законодавиця.
"Спочатку ми маємо підготувати пілотів. Ми також маємо організувати наземну логістику, щоб підтримувати роботу цих літаків".Джим Коста, Конгресмен-демократ, Каліфорнія
Конгресмен-демократ Джим Коста вважає, що надання Україні винищувачів після тренування є лише питанням часу.
«Я радий бачити, що президент Байден дав зелене світло для тренування українських льотчиків, а також співпрацює з нашими союзниками по НАТО. Зокрема з Нідерландами та Данією, які буквально мають сотні винищувачів F-16 у своєму розпорядженні. Ці країни якраз в процесі переходу на новітній тип винищувачів, F-357 Тож, зараз ми бачимо просування із літаками F-16, які, я сподіваюся, незабаром будуть доступні для України», – каже конгресмен.
«Очевидно, що спочатку ми маємо підготувати пілотів, - але українські пілоти дуже здібні. Ми також маємо організувати наземну логістику, щоб підтримувати роботу цих літаків", - зауважив законодавець від штату Каліфорнія в коментарі для Голосу Америки.
Стосовно ж ракет виликої дальності, Коста вважає, що Конгрес має продовжити тиск на адміністрацію Байдена на двопартійному рівні і в цьому питанні також.
"Увесь цей час ми намагаємось вплинути на цю адміністрацію і співпрацювати з президентом на двопартійному рівні. І ми бачили, результат цієї роботи на прикладі установок HIMARS. Також ми бачили це на прикладі постачання танків не лише зі Сполучених Штатів, але й від країн-союзників по НАТО", - підсумовує Коста.
“Ключовим є забезпечення України усім, що їй потрібно, щоб вони виграли цю війну, а не зайшли в глухий кут”.Джон Говен, сенатор-республіканець, Північна Дакота
За словами сенатора-республіканця Джона Говена головною ціллю допомоги Україні має стати перемога, а не оборона. Говен вважає, що саме від цього варто відштовхуватись, надаючи будь-яку допомогу Києву.
"Я вважаю, що ключовим є забезпечення України усім, що їй потрібно, щоб вони могли виграти цю війну, а не просто зайти в глухий кут. І це включає низку речей – артилерію великої дальності та подібні речі, а також протиповітряну оборону. Таким чином вони зможуть захистити себе та український народ. Одна із тем, яку я обговорював із генералом Міллі (Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, – ред.), була про те що українцям потрібні оборонні системи, які допоможуть покласти край цій війні, допоможуть виграти її", - розповів Голосу Америки сенатор від штату Північна Дакота.
Дивіться також: у Білому домі та Держдепі США відреагували на ядерну домовленість Росії та Білорусі.
- Голос Америки
Президент Бразилії говорив з Путіним про мирні переговори
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва запевнив президента Росії Путіна про готовність спілкуватися від імені власної країни, а також від імені Індії, Індонезії та Китаю.
Розмова президентів відбулася телефоном.
Як написав сам Лула у твіттері, він відмовився від візиту до Росії, але подякував за запрошення – Путін запрошував бразильського лідера на Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі.
“Відповів, що зараз не можу поїхати до Росії, але підтвердив готовність Бразилії, а також Індії, Індонезії та Китаю, спілкуватися з обома сторонами конфлікту у прагненні миру”, - пише Лула.
Як повідомляв Голос Америки, під час саміту Групи семи у японській Хіросімі Лула стверджував, що він “засмучений” тим, що український президент, за його словами “не з'явився” на заплановану двосторонню зустріч.
«Ні я не був розчарований. Я був засмучений, бо я хотів зустрітися з ним та обговорити питання. Саме тому я домовлявся про готель», - сказав Лула.
На прес-конференції президент Бразилії з одного боку засудив Росію за вторгнення в Україну, але також вчергове критикував західні країни і зокрема президента США Джо Байдена за підтримку України.
Раніше окремі заяви президента Бразилії про війну в Україні викликали критику у США та ЄС, після чого Лула да Сілва таки заявив, що засуджує порушення територіальної цілісності України і повторив свій заклик до створення «групи країн» для пошуку мирного вирішення військового конфлікту.
- Голос Америки
Українська розвідка попередила про можливу російську провокацію на ЗАЕС
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило документи, яке воно називає планами російської сторони зімітувати аварію на Запорізькій атомній електростанції.
“Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну”, - попереджає ГУР.
“Москва готує масштабну провокацію для створення осередку радіаційної небезпеки”, - повторив попередження розвідки і постпред України при ООН Сергій Кислиця у Твіттері.
У розвідці також стверджують, що для маскування власних дій росіяни “зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ”.
Офіційних заяв Міжнародного агентства з ядерної енергетики (МАГАТЕ) наразі немає.
У четвер Генеральний директор МАГАТЕ Маріано Ґроссі повідомив про свою зустріч з Олексієм Ліхачовим, генеральним директором російської компанії «Росамтом», яка заявляє про те, що стала власником української атомної станції.
«У рамках своїх активних зусиль щодо підтримки принципів уникнення ядерної чи радіаційної аварії на ЗАЕС, генеральний директор МАГАТЕ Маріано Ґроссі зустрівся з
генеральним директором «Росатому» Олексієм Ліхачовим
сьогодні в Пекіні», – мовиться у твіті. МАГАТЕ.
Як повідомляв Голос Америки на почтку тижня, в українському "Енергоатомі", який є власником ЗАСЕ, заявили, що 22 травня в результаті обстрілу станція всьоме зазнала відключення від живлення з часу окупації 4 березня 2022 року. Через обстріли лінія, що живить ЗАЕС відключилась і в автоматичному режимі увімкнулись всі резервні дизель-генератори.
Згодом в компанії повідомили, що українські фахівці відновили роботу високовольтної лінії електропередачі. "Ризик ядерної та радіаційної аварії – мінімізовано, ситуація стабільна", - йдеться в дописі в Telegram.
У жовтні минулого року Росія оголосила ЗАЕС «федеральною власністю». Позиція МАГАТЕ, за словами її очільника, полягає в тому, що ЗАЕС – це український об’єкт.
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- Голос Америки
Глава Пентагону у промові до випускників академії ВМС США згадав про “морський потенціал України”
Міністр оборони США Ллойд Остін у промові до випускників військово-морської академії США заявив, що американські моряки “працюють пліч-о-пліч” із союзниками НАТО в час російського вторгнення в Україну.
“Військово-морські сили допомогли розширити морський потенціал України, оскільки Україна бореться проти жорстокої та безрозсудної війни за вибором Росії”, – наголосив глава Пентагону.
Остін заявив, що американський прапор на кораблі ВМС США “вже давно є символом надії на вільніший та безпечніший світ”.
За його словами, морські сили історично були найпотужнішою силою, що допомагає запобігати війнам та насильству.
“Вони стримують конфлікти, вони тримають вахту і нагадують світові, які цінності сповідує Америка”, – виголосив міністр оборони США.
Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову із міністром оборони України Олексієм Резніковим про підсумки засідання Контактної групи із підтримки України у форматі “Рамштайн”, що пройшло у четвер, 25 травня.
Вони також обговорили “пріоритети безпекової підтримки” України у майбутньому, - мовиться у повідомленні прес-служби Пентагону.
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