У Парижі вкрали роботу художника Бенксі, присвячену жертвам терактів 2015 року

Графіті вуличного художника Бенксі, нанесене на двері заднього виходу з концертного залу «Батаклан» у Парижі, викрадено невідомими зловмисниками, повідомляють представники залу. Художник написав картину в червні 2018 року в пам’ять про жертв теракту.

«Сьогодні нами рухає глибоке обурення», – йдеться на сторінці концертного залу в Фейсбуці. «Твір мистецтва має жити в певному середовищі, ця робота мала сенс тільки тут», – наголошують автори повідомлення.

Агентство AFP з посиланням на джерело, близьке до розслідування, стверджує, що в крадіжці роботи Бенксі, що сталася ввечері в п'ятницю, брала участь група людей в капюшонах, озброєних «болгарками». Вони потрапили на камери відеоспостереження, поліція розшукує їх.

13 листопада 2015 року в результаті низки скоординованих нападів і вибухів у Парижі загинули 130 осіб, ще близько 350 зазнали поранень. Спочатку троє смертників привели в дію вибухові пристрої у заповненого людьми стадіону «Стад де Франс». Через кілька хвилин особи з автоматами напали на відвідувачів двох кафе в сусідньому окрузі Парижа. Пізніше стався вибух у ще одному паризькому кафе. Останньою ціллю нападників став концертний зал «Батаклан», його відвідувачі були взяті в заручники. Штурм клубу тривав кілька годин. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Британець Бенксі – один із найвідоміших вуличних художників у світі. Він працює анонімно, в жовтні одна з його робіт була продана на аукціоні Sotheby's за 1,4 мільйона доларів і самознищилася після продажу. Деякі роботи художника продаються за «суми з шістьма нулями», – пише «Бі-бі-сі».

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