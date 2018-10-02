Батьки залишили 5-річну доньку в німецькому аеропорту

В аеропорту німецького міста Штутгарта помітили 5-річну дівчинку, яка залишилася сама після того, як батьки відправилися додому без неї. Мати і батько поїхали окремо, і кожен з них припустив, що дитина поїхала з іншим із батьків, повідомляє видання Deutsche Welle.

Охорона аеропорту привезла дитину до місцевого відділу поліції. Її знайшли, коли вона блукала по терміналу «без супроводу та розгублена», – заявила німецька поліція у вівторок.

Співробітники аеропорту зробили декілька оголошень в спробі знайти батьків, але без успіху.

Як виявилось, дитина з батьками якраз повернулася з відпустки. Вийшовши з літака, батьки поїхали додому кожен в окремому автомобілі.

Через деякий час мама дівчинки зателефонувала в аеропорт, а її батько повернувся туди. Поліція сказала, що дівчинка «ціла і неушкоджена».

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