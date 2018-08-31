Що американські школи вимагають від дошкільнят та їхніх батьків на початку навчального року

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Писати власне ім’я та прізвище, знати назви місяців і пір року та самостійно застібати ґудзики – ці та низку інших вмінь та навичок повинна опанувати 5-річна дитина у США перед тим, як піти до школи. З п’ятирічного віку – з передшкілля (kindergarten) - у Штатах починається загальноосвітня школа.

Ще у червні ми отримали теку паперів із рекомендаціями школи та матеріалом для роботи з дитиною вдома. Ціле літо ми з чоловіком готували нашу 5-річку до школи. Найскладнішим для нас стало застібання ґудзиків, на опанування цього навику у нас пішло кілька тижнів наполегливої праці. Але усе починається, звичайно, не з ґудзиків, а з вибору школи.

У цій статті я розповім про власний досвід підготовки дитини до першого дня в американській школі.

ВИБІР ШКОЛИ

Шкільна освіта у США обов’язкова та безкоштовна. Якщо батькам не подобається/не підходить державна школа, вони можуть обрати приватний освітній заклад. Навчання в такому, за даними Національного Центру освітньої статистики, коштуватиме в середньому 8 - 13 тисяч доларів у рік.

Як правило, родини з дітьми шкільного чи дошкільного віку та навіть молоді подружжя, купуючи житло, зважають на школу, до якої приписаний їхній потенційний новий будинок чи квартира. Дитина може ходити до державної школи лише за місцем проживання. І, обираючи нове житло чи роблячи вибір між державною та приватною школою, родини керуються шкільними рейтингами. Їх складають як штати, так і профільні громадські організації, враховуючи такі критерії:

академічні знання учнів школи (швидкість читання, знання математики, світогляд)

забезпеченість школи (наскільки добре вона обладнана, скільки і в якому стані спортзали, кімнати для обіду, туалети, які гуртки та секції пропонують дітям)

нагороди (визнання школи чи вчителів на рівні штату, держави).

В описах рейтингів вказується процентне співвідношення за расовою приналежністю, а також, зазвичай, додається географічна мапа району, де живуть діти, які відвідують цю школу.

Якщо рейтингу недостатньо для остаточного рішення, завжди можна замовити екскурсію до школи.

Під час такого туру батьки спілкуються з учителями, з директором, можуть побувати на уроці і побачити школу зсередини. Без попереднього запису ви не можете прийти і самостійно розглядати школу. Екскурсію можна замовити в будь-який час по телефону, навіть за півроку до початку навчання вашої дитини.

Не менш важливим критерієм при виборі школи є відгуки та досвід батьків, чиї діти вже вчилися в цій школі. Тут в нагоді будуть Інтернет, бесіди з сусідами, друзями.

ЗНАЙОМСТВО ЗІ ШКОЛОЮ

Якщо ви визначилися, де ваша дитина буде навчатись, першим знайомством зі школою стане екскурсія, яку ви замовляли або все ще збираєтесь замовити. Це не обов’язково, але дуже корисно для батьків.

Загалом, адміністрація кожної школи пропонує власну програму знайомства з новими школярами та їхніми родинами. У нашому випадку директор школи періодично надсилає батькам електронні листи зі шкільними новинами. Хоча моя дитина лише готується до нульового класу, вперше ми отримали імейл від директора ще в травні із пропозицією зустрітися і познайомитись.

Впродовж літа школа призначила нам чотири зустрічі. Не всі родини відгукуються на ці запрошення, але такі зустрічі досить інформативні.

Перша зустріч - червень

Зустріч на ігровому майданчику лише батьків із дітьми 5-річного віку, щоб майбутні школярі та їхні батьки познайомились і знайшли контакт. У класах переважно 25-30 учнів.

Друга зустріч – липень

Директор школи та вчителі запросили батьків усіх класів початкової школи (від 1 до 5 класу). Захід проводиться на вулиці. Діти бавляться біля ігрового майданчика, декого з них моя дитина вже знає після першого знайомства.

Поблизу ігрового майданчика - вагончик-холодильник з морозивом, а біля нього смажиться попкорн. Ці смаколики - для дітей та дорослих - фінансуються з бюджету батьківського комітету.

Директор школи та вчителі в неформальній обстановці індивідуально розмовляють з батьками і з дітьми. На цій же зустрічі батьківський комітет школи має можливість розповісти про їхню роботу/плани, а також додати у свої члени нових батьків за бажанням.

Третя зустріч - серпень

Це свого роду шкільний інструктаж лише для батьків (без дітей) у вечірній час. Батьки на цій зустрічі знайомляться зі шкільною програмою. Тут вони дізнаються, що вже через два тижні їхня 5-тирічка має презентувати у класі власне "дослідження", що за наступний рік дитина почне читати, трохи писати, вимірювати, користуватись комп'ютером.

Вчителі розповідають батькам, як виглядає навчальний день, обідня перерва, екскурсії, оцінка знань і вмінь учнів впродовж року, комунікація з вчителем. А ще - що дитина не може пропустити школу в рік більше 14 днів без важливої причини.

Тут також батькам пропонують стати волонтером у школі. Наприклад, допомагати працівникам школи під час обідів, півгодинної перерви або після уроків, працювати у бібліотеці.

Ті, хто погодився стати волонтером, має пройти обов`язковий тренінг на тему «Розпізнавання серед дітей ознак недогляду чи насильства».

Четверна і фінальна зустріч

30-го серпня наша школа організовує «Відкриті двері» для батьків, родичів, учнів, вчителів. З морозивом та екскурсією.

На цій зустрічі дітям покажуть їхні класи, спортзал, їдальню, вони познайомляться зі своєю вчителькою та однокласниками. Це мені дещо нагадало «Перший дзвінок» в Україні, але без шикування у шкільному дворі та офіційних промов.

ПЕРШИЙ ДЗВІНОК

У США немає урочистих лінійок у перший день школи. І перший день навчального року – не обов’язково першого вересня.

Зазвичай, кожен шкільний округ у штаті вирішує, коли починається навчальний рік. Чимало американських шкіл почали навчання у серпні або навіть наприкінці липня. Традиційно ж більшість шкіл починали навчальний рік на другий день після Дня праці (Labor Day), який відзначається в перший понеділок вересня. До прикладу, ми йдемо до школи 4-го вересня (вівторок).

Школярі не несуть квітів вчителям, не вдягаються святково. Перший день у школі є звичайним навчальним днем.

ШКІЛЬНИЙ ШОПІНГ

За даними компанії Deloitte Services, шкільні витрати для батьків на одну дитину у США складають в середньому 510 доларів. Це кошти на одяг, взуття, канцелярські приладдя, техніку. Кожна школа зазвичай пропонує список рекомендованих речей для школярів.

Моя знайома з Нью-Йорка Світлана Сіщук, мама 5-річного хлопчика, підрахувала, що їхні шкільні витрати співпадають зі статистикою.

​У нашому випадку, школа на веб-сайті оприлюднила рекомендований список приладдя для учнів різних класів. Для 5-річок, як видно зі списку, потрібно небагато: рюкзак, клей, фломастери, маркери, прості та кольорові олівці і навушники.

​Про корупцію тут не йдеться, адже речі закуповують самі батьки в будь-якому магазині чи онлайн.

Кожна школа самостійно визначає потреби своїх учнів. Деякі батьки отримують дуже детальний список канцелярських товарів із назвами брендів. Зазвичай це робиться для того, щоб всі діти в класі мали однакові олівці та зошити, щоб ніхто не вважався "кращим-гіршим". Крім того, вчителі зазвичай добре знають, ножиці якого бренду добре ріжуть і безпечні для дитини. До прикладу, навушки у нашій школі мають коштувати не більше $20, так рекомендує школа.

Канцтовари на цілий рік наперед батьки приносять у перший день школи (або раніше). У нашому випадку кожен учень в класі має свою підписану коробку, де складені її\його приладдя.

Більшість канцтоварів - не вимагають, а рекомендують, принести. В школі не оголошують публічно, хто приніс, а хто ні.

Часом складання ранців з усім шкільним приладдям бере на себе батьківський комітет, який таким чином економіть іншим батькам час та проведенням різних акцій/заходів заробляє на потреби школи.

Моя колега Тетяна Ворожко (мама чотирикласника) розповідає, що влітку вони купують сину лише новий наплічник та взуття. Решту замовляють на веб-сайті школи. На це витрачають буквально кілька секунд, і усі потрібні фломастери, альбоми для малювання та решта опиняються на парті школяра в перший день навчального року.

Американські учні-початківці у більшості державних шкіл не вдягають шкільну форму. Головне правило, щоб одяг та взуття були зручними. У нашому випадку вчителі мали одне прохання: щоб діти не взували в’єтнамки до школи, бо в них незручно бігати.

Обід кожен учень або приносить з дому, або купує у кафетерії. В середньому ціна ланчу коштує $2.55.

Загалом, якщо порівнювати підготовку до школи в Україні та США, американські освітяни (принаймні у початковій школі) значно інтенсивніше контактують з батьками – через зустрічі, імейли, екскурсії, волонтерство, батьківську раду. Таким чином батьки більше відчувають себе частиною навчального процесу. Участь в цьому для них не обов’язкова, але дуже корисна. Крім того, часті зустрічі перед навчальним роком забезпечують менш стресовий початок навчання як для дітей, так і для їхніх батьків.

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