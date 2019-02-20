Лондон позбавляє громадянства британку, яка долучилася до “Ісламської держави” у Сирії

У Великій Британії повідомлено, що уряд вирішив позбавити громадянства Шаміму Беґум, яка у 2015 року переїхала до Сирії, щоб долучитися там до угруповання “Ісламська держава” (ІД).

Міністерство внутрішніх справ офіційно не підтверджує повідомлення, зауважуючи, що не коментує справи окремих осіб, але телеканал ITV News у вівторок опублікував відповідного листа міністерства до сім’ї 19-річної жінки.

Справа Шаміми Беґум та її новонародженої дитини стала прикладом гострих дискусій довкола долі європейців та інших іноземців, пов’язаних з ісламістськими рухами.

Американська New York Times знайшла принаймні два випадки жінок зі Сполучених Штатів, які свого часу пробралися до Сирії і були одружені з бойовиками, а тепер хочуть повернутися до США.

Сім’я Беґум, що має коріння в Бангладеш, заявила, що через суд оскаржуватиме рішення уряду, наполягаючи зокрема, що Шаміма не має паспорта жодної іншої країни.

Міжнародна право забороняє позбавляти людей громадянства, якщо це виштовхує їх у "бездержавний" статус.

Британський уряд заявив, що вже скасував громадянство принаймні 100 ісламістів, які воюють за кордоном, з огляду на те, що вони мали подвійне громадянство, чи підданство інших держав.

Американський президент Дональд Трамп нещодавно вказав, що підтримувані США курдські сили у Сирії наступають на останню територію, утримувану ІД і закликав Європу забрати звідти близько 800 полонених ісламістів.

Європейські урядовці кажуть, що виконати заклик Трампа буде важко зокрема тому, що можливі суди над підозрюваними ісламістами будуть дуже проблематичними через складність проведення розслідувань, потрібних для судових процесів.

Вважають, що мова йде також про кілька сотень пов’язаних з “Ісламською державою” жінок, багато з яких розосереджені по таборах біженців, а також понад тисячу їхніх дітей.

Підлітковий вчинок

Їй було 15 років, коли Шаміма Беґум, взявши паспорт сестри, вилетіла з двома іншими шкільними подругами з Лондона в Туреччину, а потім перетнула кордон до Сирії, щоб потрапити на територію, контрольовану ісламістами.

Там Беґум одружилася з наверненим в іслам голландцем , який воював на боці ІД. Вважають, що її чоловік з дався в полон одному з сирійських бойових угруповань.

19-річна Беґум перебуває у таборі біженців у Сирії і тепер звертається через ЗМІ, щоб їй заради дитини дозволили повернутися до Британії.

В інтерв’ю газеті Times минулого тижня Шаміма Беґум розповіла, що раніше у неї померли двоє дітей, які народилися в Сирії.

В інтерв’ю Sky News вона сказала: “Я відчуваю, що багато людей співчувають мені, бо я пройшла через стільки усього… Коли я їхала, то не знала, що я робила”.

Британські офіційні представники кажуть, що згідно з законом вони повинні впустити в країну Шаміму Беґум, якщо вона не має громадянства іншої держави.

Але при цьому посадовці застерігали, що вступ у терористичні організації на зразок “Ісламської держави” карається законом, і що жінку ймовірно очікує розслідування і можливо ув’язнення.

Раніше британський міністр внутрішніх справ Саджід Джавід у статті для Sunday Times наголосив: “Я чітко даю зрозуміти: якщо ви підтримували терористичну організацію за кордоном, я без вагань забороню ваше повернення. Якщо вам вдасться повернутися, то будьте готові до допиту, розслідування і можливого висунення судових обвинувачень”.

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