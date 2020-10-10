Країни Європи відкликають послів з Білорусі

Майже десять країн Європи, включно з Великою Британією, Німеччиною, Румунією, Латвією, Естонією і Чехією, відкликали своїх послів з Білорусі на тлі подальшого погіршення відносин Мінська з європейськими столицями.

Європейський Союз, а також Україна та інші держави, раніше заявили, що не визнають Олександра Лукашенка законним президентом, хоча він наполягає на своїй перемозі на виборах 9 серпня.

В Білорусі вже два місяці тривають протести проти Лукашенка, який відкидає звинувачення про виборчі фальсифікації.

Минулого тижня ЄС, услід за Великою Британією та Канадою, оголосив санкції щодо кількох десятків білоруських посадовців, заборонивши їм в’їзд і заморозивши фінансові активи.

Лукашенко стверджує, що Захід заохочує білоруську опозицію до захоплення влади.

Державне телебачення Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко розмовляв у в’язниці з ув’язненими опозиційними діячами.

На знак солідарності ми відкликаємо нашого посла для консультацій щодо ситуації в Білорусі.

Білоруський коментатор Франак Вячорка каже, що Лукашенко намагався схилити опозиціонерів до відмови від нових президентських виборів, а натомість пропонував конституційну реформу, а потім звільнення політичних в’язнів.

У п'ятницю Білорусь вислала 35 литовських та польських дипломатів - з цих двох сусідніх країн лунає особливо гучна критика Олександра Лукашенка.

У Литві та Польщі знайшли притулок білоруські опозиційні діячі, а також звідти працюють незалежні білоруські інформаційні служби.

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб одним з останніх повідомив про відкликання посла у Білорусі для консультацій.

«Велика Британія засуджує рішення Білорусі про висилання польських та литовських дипломатів. Це повністю невиправдано і лише ізолюватиме білоруський народ. На знак солідарності ми відкликаємо нашого посла для консультацій про ситуацію в Білорусі», - написав міністр в Twitter.

Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс у відповідь подякував Лондону за крок.

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