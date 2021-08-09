“Рік тому в народу Білорусі забрали право обирати свого керівника”, Шарль Мішель.

Через рік після невизнаних Євросоюзом, США, Україною та багатьма іншими країнами президентських виборів у Білорусі Олександр Лукашенко намагається показати, що він і після 26 років міцно тримається в президентському кріслі, а тим часом білоруська опозиція наголошує на тому, що його правління далі не може тривати довго.

У Києві, Варшаві, Лондоні та багатьох європейських столицях білоруська діаспора влаштовувала з нагоди річниці демонстрації, намагаючись привернути увагу до становища у Білорусі.

Боротьба триває довше, ніж нам хотілося б.

Світлана Тихановська, яка після ув'язнення її чоловіка брала участь в сумнозвісних білоруських виборах і стала однією з найпомітніших постатей опозиції, визнала в інтерв’ю виданню Politico.eu, що “боротьба триває довше, ніж нам хотілося б”.

В інших виступах у ЗМІ Тихановська та її соратники, опинившись у вигнанні, нагадують, що більша частина року в Білорусі була позначена масовими акціями протесту і жорстокими репресіями.

"Одні вкрадені президентські вибори в Білорусі. Мільйони голосів за зміни. 365 днів мирних протестів. 610 політичних в’язнів. 36 000 зазнали затримань. Ми далі боремося, щоб ті цифри відійшли в історію”, - проголосила Світлана Тихановська в Twitter.

Білоруська опозиція вважає саме Тихановську переможицею минулих виборів, в той час як Олександр Лукашенко стверджує, що він здобув право далі залишатися на президентській посаді, яку утримує з 1994 року.

“Рік тому в народу Білорусі забрали право обирати свого керівника”, - заявив у дописі в Twitter президент європейської ради Шарль Мішель.

У понеділок 9 серпня Лукашенко влаштував зустріч з пресою і з, як сказано в офіційному повідомленні, “представниками громадськості”, яку в Мінську називають “великою розмовою з президентом”.

“Нині Білорусь опинилася в центрі уваги цілого світу… Ми прожили непростий рік”, - визнав Лукашенко на початку зустрічі.

Світлана Тихановська наголосила в інтерв'ю виданню Politico.eu, що йдеться не лише про те, щоб Олександр Лукашенко не міг називати себе президентом Білорусі, а щоб в країні відбулася зміна системи.

Вона розкритикувала план Лукашенка здійснити такі конституційні зміни в Білорусі, які дозволили б йому надалі залишатися фактичним керівником країни.

“Якщо думати, що він не піде геть, що його замінить вірна йому людина, то зникає бажання рухатися вперед. Такі думки просто вбиваються мотивацію кожної людини”, - сказала Тихановська.

Один з учасників протестів під посольством Білорусі у Києві у неділю сказав агентству Reuters, що за минулий рік білоруси “побачили сутність цього режиму. Ми побачили, що взагалі немає закону. В країні нема прав. Проблема не лише в Лукашенкові, а в цілій системі, її всю треба виривати з коренем”.

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