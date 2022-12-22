"Помінялись ролями" - оглядачі реагують на те, що російських мобілізованих тренують білоруси

Заклики українського президента Володимира Зеленського, щоб Америка знову відіграла провідну роль у досягненні справедливості і відновленні миру в Європі нагадують про подібні слова, що лунали понад 80 років тому з вуст британського прем’єр-міністра Вінстона Черчилля.

Злі люди і їхні кліки, які послали свої народи на стежку війни і загарбництва, знають, що їх притягнуть до жахливої відповідальності...»

Володимир Зеленський заявив 21 грудня перед законодавцями обидвох палат Конгресу США у Вашингтоні, що знову настав історичний момент, коли американська допомога є визначальною у перемозі сил свободи й демократії над силами агресії й авторитаризму.

«Цю битву не можна заморозити чи відкласти. Її не можна ігнорувати, сподіваючись, що океан чи щось інше захистять самі собою. Від Сполучених Штатів і до Китаю, від Європи й до Латинської Америки, від Африки й до Австралії – світ надто взаємопов’язаний, надто взаємозалежний, щоб хтось один міг залишитися десь осторонь і водночас у безпеці, коли триває така битва. Наші дві нації є союзниками в цій битві», - сказав український президент.

Також у грудні 81 рік тому під час Другої Світової війни Вінстон Черчилль став першим британським прем’єр-міністром, який промовляв перед спільним засіданням двох палат конгресу США.

«Ще один історичний лідер звертається до Конгресу в час війни, коли під загрозою саме існування демократії», - заявила очільниця Палати представників Ненсі Пелосі.

22 грудня 1941 року Черчилль прилетів до Вашингтона на зустріч з президентом США Франкліном Рузвельтом лише кількома тижнями після того, як Японія вчинила нищівний напад на американську базу Перл Гарбор.

Подібно як і для Зеленського, одним з головних завдань Черчилля було переконати США, що війна у далекій від Америки Європі насправді важлива і для американців, і що допомога європейським союзникам потрібна і Вашингтону.

Хоча Велика Британія вступила у війну з нацистською Німеччиною ще у вересні 1939 року, Сполучені Штати ще кілька років не втручалися, більше переймаючись загрозою з боку фактичної німецької союзниці - Японії.

Черчилль довго доводив американцям, що загроза велика і стосується всіх.

Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас.

«Злі люди і їхні кліки, які послали свої народи на стежку війни і загарбництва, знають, що їх притягнуть до жахливої відповідальності, якщо вони зброєю не подолають народи, на які вони напали», - застерігав британський лідер у промові, яку називають найважливішою в його кар’єрі.

Черчилль також наголошував, що з допомогою Сполучених Штатів союзники можуть змінити хід війни, в якій у той період Німеччина підкорювала нові й нові країни Європи.

Він послався на історію Першої Світової вказавши, що не вперше «довга рука долі простягалася через океани, щоб витягти Сполучені Штати у передні ряди битви».

«Якби ми трималися разом після минулої війни, якби ми вдалися до спільних кроків для нашої безпеки, то це поновлення на нас не впало б. Хіба ми не зобов’язані перед самими собою, перед нашими дітьми, перед вимученим людством, домогтися, щоб ці катастрофи не охопили нас знову», - заявив тоді Черчилль американцям.

Головна відмінність слів президента Володимира Зеленського в грудні 2022 року від слів Черчилля в грудні 1941 полягає в тому, що український лідер не закликав США залучатися до бойових дій.

Зеленський наголошував, що українці можуть і готові захистити себе, Європу і подолати агресора самі, але для цього їм потрібна більша допомога.

«Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Запевняю вас, що українські воїни чудово можуть самі керувати американськими танками й літаками», - підкресли він.

Український президент подякував американцям за допомогу і наголосив: «Ви можете прискорити нашу перемогу. Я знаю це. І вона доведе будь-якому потенційному агресору, що вже нікому не вдасться порушити кордони іншого народу, чинити звірства й царювати над людьми проти їхньої волі».

Одяг президента в час війни

Зауважуючи зовнішні ознаки виступу Зеленського у Конгресі США 21 грудня 2022 року майже всі коментатори помітили незвичну для офіційних подій неформальність одягу президента України, але багато з них наголошують у ЗМІ на тому, що напіввійськовий одяг Володимира Зеленського вже став його маркою.

CNN: «Якщо колись лідер уособлював країну, то це Володимир Зеленський. Незламний, нескорений - цивільний, який змушений одягтися у військове - український президент провів середу у Вашингтоні, зухвало здійснивши перший виїзд за кордон...»

Washington Post: «...Зеленський, одягнений у вже символічний для нього зелений військовий светр і у важких черевиках, здобув у середу кілька стоячих овацій від сотень законотворців, які подекуди були зворушені майже до сліз».

Politico: «...Зеленський був одягнений у свої військові однострої, що стали його маркою, а Байден красувався краваткою з синьо-жовтими кольорами України».

Guardian: «...Зеленського, який прибув на промову в його тепер вже фірмових зелених штанах і футболці, вітали оваціями стоячи...»

Associated Press: «Байден сказав Зеленському, одягненому у светр бойового зеленого кольору і в черевиках: «Для мене честь стояти пліч о пліч з вами».

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