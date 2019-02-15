Лондон і Москва не коментують даних Bellingcat про “третього агента ГРУ” в отруєнні Скрипаля

Офіційні представники Великій Британії та Росії фактично не коментують публікацію вебсайтом Bellingcat імені чоловіка, якого названо третім агентом російської військової розвідки, пов’язаним зі спробою вбивства колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки.

Речник президента Путіна Дмитро Песков сказав журналістам у Москві, що останні оприлюднення нічого не змінюють у позиції Кремля, який відкидає причетність російських спецслужб до отруєння Скрипалів 4 березня 2018 року в англійському містечку Солсбері.

Британське міністерство закордонних справ у день публікації 14 лютого відповіло на запит агентство Reuters, що не має коментарів.

Але урядовці Британії майже одразу після інциденту в Солсбері, посилаючись на дані своїх розвідслужб, заявили, що покладають на Росію відповідальність за застосування нервово-паралітичної отрути, що належить до розробленої у СРСР хімічної зброї класу “Новічок”.

Британська прокуратура у вересні минулого року заочно висунула обвинувачення двом росіянам, які перебували в Англії у час замаху із документами на ім’я Александра Петрова та Руслана Боширова.

У Лондоні ще раніше офіційно оголосили, що вважають імена Петрова і Боширова вигаданими для прикриття агентів Головного розвідувального управління (ГРУ) Міністерства оборони Росії.

Журналісти - розслідувачі Bellingcat першими минулого року заявили, що, простеживши фотографії, документи та свідчення, з’ясували справжні імена двох обвинувачених: Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

Журналісти з інших ЗМІ підтвердили результати того розслідування, знайшовши в Росії людей, які особисто знали вказаних осіб і навіть підтвердили, що вони працювали в російських спецслужбах.

Третій підозрюваний

Ще у вересні минулого року британська газета The Telegraph писала, що слідство знало про третього російського агента, причетного до замаху на Скрипалів.

The Telegraph не подавала джерела своєї інформації і не повідомила імені.

Bellingcat тепер стверджує, що тим третім підозрюваним є Денис Сергеєв, який також служить в російській військовій розвідці.

В журналістському розслідуванні йдеться, що Сергеєв у час нападу в Солсбері під вигаданим іменем Сергій Федотов приїздив до Великої Британії.

За даними Bellingcat інформація про приліт і відліт авіапасажирів засвідчила, що Сергеєв-Федотов в останні роки неодноразово відвідував інші країни і мав особливу звичку - в останній момент скасовувати замовлені квитки на літак в Росію і повертатися додому непрямим маршрутом.

У понеділок Болгарія повідомила, що розслідує можливий зв’язок між нападом на Скрипалів та отруєнням болгарського торговця зброєю у Софії 2015 року.

Болгарський головний прокурор Сотір Цацаров сказав, що Федотов відвідував Болгарію 2015 року тричі і зокрема у квітні, коли болгарин Еміліан Ґебрев був отруєний, але вижив.

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