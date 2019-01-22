ЄС підтверджує звинувачення Росії у застосуванні хімічної зброї в Британії, запровадивши нові санкції

Російський уряд заявив, що вважає нелегітимним запровадження санкцій ЄС стосовно керівників та агентів Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії, на яких поклали відповідальність за застосування нервово-паралітичної отрути у спробі вбивства колишнього російського офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки в англійському місті Солсбері 4 березня 2018 року.

Європейський Союз вперше офіційно використав реальні імена підозрюваних російських агентів: Анатолія Чепіги та Александра Мішкіна, які у день замаху перебували в Англії з документами з іменами, відповідно, Руслана Боширов та Александр Петров.

Британська прокуратура офіційно висунула обвинувачення проти тих двох агентів, використовуючи їхні імена в паспортах, але уряд у Лондоні від самого початку наполягав, що ті імена вигадані.

Москва відкидає можливість екстрадиції двох обвинувачених.

Журналістські розслідування виявили справжні імена підозрюваних, простеживши їх за фотографіями, які оприлюднила британська поліція, та з інтерв’ю двох чоловіків, які назвалися туристами Бошировим та Петровим в інтерв’ю російському телеканалу RT.

Президент Путін напередодні першої і останньої появи тих осіб перед телекамерами дав зрозуміти, що знає, кого британці звинувачують у спробі вбивства, але назвав підозрюваних “цивільними” особами.

На додаток до двох агентів під санкціями ЄС опинилися також голова російської розвідслужби ГРУ Ігор Костюков та його заступник Володимир Алексеєв.

Санкції затвердили 21 січня на засіданні міністрів закордонних справ 28-ми країн організації.

Рішення стало першим застосуванням нових європейських правил про покарання за застосування хімічної зброї у світі.

Окрім чотирьох росіян у списку є п’ять сирійців.

Санкції передбачають заборону на в’їзд вказаних осіб до країн Євросоюзу, а також замороження їхніх активів у межах ЄС.

Заперечення Москви

Російське міністерство закордонних справ назвало крок Євросоюзу “неповагою” до міжнародної Конвенції про заборону хімічної зброї і наголосило у спеціальному коментарі, що Росія та Сирія “забезпечили повне знищення арсеналів хімічної зброї під контролем Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)”.

Інспектори ОЗХЗ раніше, проаналізувавши зразки, надані Британією, погодилися з висновками британського розслідування, що у Солсбері, а також в іншому інциденті в Англії, в результаті якого у містечку неподалік, Еймсбері, від отруєння загинула жінка, було застосовано нервово-паралітичну отруту класу “Новічок”.​

Радянський Союз розробляв нервово-паралітичні речовини в межах програм хімічної зброї, і прем’єр-міністр Тереза Мей заявила після інциденту в Солсбері, що дані британських розвідслужб дають підстави вважати, що Росія згодом продовжувала ті програми.

У заяві 21 січня Росія звинувачує Велику Британію у “розв’язанні інформаційної кампанії” проти Москви і пояснює дії Лондона “насамперед внутрішньополітичними цілями” та пов'язує їх із політичною кризою довкола “Брекзиту”.

Майже усі країни Європи, а також США, Україна та інші держави на знак солідарності з Британією у березні 2018 року одночасно вислали зі своїх столиць понад сто російських дипломатів.

Також до вашої уваги: Безоплатне стентування серця в Україні