Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів, чого Захід вчиться на прикладі української війни

Політична воля та рішучість країн партнерів може змінити ситуацію на полі бою в Україні, - заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес і висловив гордість тим, що Велика Британія була однією з країн, які сприяли переламу на полі бою в Україні.

"Приклад України показав, що якщо ми готові й сповнені рішучості, коли ми йдемо на політичні ризики, і якщо ми справді віримо в наші цінності, ми справді можемо вплинути на ситуацію. І ми вплинули на ситуацію в Україні, я дуже пишаюсь цим", - зазначив глава британського Міноборони під час конференції з оборони та безпеки 6 березня.

Поки деякі лідери країн Заходу уникають уточнення, яким вони бачать закінчення війни в Україні, Бен Воллес наголосив: "Ми з Україною до кінця. І цей кінець, як я сподіваюсь, це вихід росіян з України, й примушення Росії до якоїсь переговорної позиції, де Україна буде - в позиції сильного і зможе вирішити, яким вона хоче бачити своє майбутнє".

За його словами, у довготривалій перспективі "Росія вже програла", принаймні тим, що російський президент Володимир Путін втратив будь-який вплив у світі через цю війну. При цьому, як вважає Воллес, в цій війні будуть опосередковані переможці. "Китай тут виграє", аналізує урядовець. Він нагадав, що Росія вже продає енергоресурси Китаю зі знижкою у 25%, "тому що не може знайти інших покупців. І через це Росія стає залежною від Китаю, і це те, чого вони дуже хотіли запобігти".

Міністр оборони також заявив, що війна в Україні показала, що військове обладнання в самій Великій Британії "відчайдушно потребує заміни" та модернізації, і ці оновлення, за його словами, потрібно зробити значно швидше, ніж раніше планувалося.

"Ми повинні інвестувати в майбутнє і засвоювати уроки з того, що ми спостерігаємо на полі бою", - зазначив Воллес. Він вважає за необхідне для уряду ухвалити оборонний бюджет на 10 років, щоб забезпечити довгострокову стабільність у питані військових інвестицій.

Досвід України показує необхідність інвестувати в засоби радіоелектронної боротьби та в захист неба, зазначив міністр.

"Що нам показав досвід України, якщо в тебе немає можливостей радіоелектронної боротьби, ти стаєш дуже вразливим і використовуєш дуже дороге обладнання на хибні мішені і в неправильних місцях, - сказав міністр оборони Воллес, додавши, наскільки важливим є виявлення ворожих безпілотних апаратів. - Порівняно дешеві дрони можуть перетворити дуже дорогий танк у згорілу пічку".

Викликом військових у майбутньому він назвав використання штучного інтелекту у воєнних цілях: "Як показує досвід України, тепер кожна людина з мобільним телефоном – це той, хто збирає дані розвідки. І питання, як використати цю інформацію. І це виклик зараз".

"Штучний інтелект може бути корисним у війську, щоб відправляти безпілотники на пошук мішені, щоб він сам знайшов свою ціль, чи то атакувати, чи для збору інформації", - проаналізував глава британського оборонного відомства.

Українських солдатів Бен Воллес назвав дуже дисциплінованими на тренуваннях у Британії: "Вони навіть не вмикають своїх мобільних телефонів".

Як повідомляв Голос Америки, раніше у лютому Бен Воллес заявляв, що війна в Україні, на його думку, триватиме ще принаймні рік.

"Росія показує повну зневагу не лише до життів людей в Україні, але і до власних військових, - заявив він. - Зараз, через 12 місяців [з початку повномасштабного вторгнення] 188 000 російських солдатів загинули, чи зазнали поранень в результаті цього катастрофічного прорахунку та агресії президента Путіна. Коли хтось перетинає межу і вважає, що так можна ставитись до власних людей і фактично перетворює власне військо на м'ясорубку, не думаю, що він зупиниться".