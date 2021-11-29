 У Каліфорнії ціни на пальне досягли свого піку і є найвищими у США - Aмериканська автомобільна асоціація

Аби зекономити гроші мешканці Каліфорнії відмінили заплановані поїздки на День подяки.

На одній із заправок у західному Лос-Анджелесі найдешевший бензин коштує в середньому долар 17 за літр. І хоч ще рік тому така ціна здавалась би захмарною - тепер це один із найнижчих цінників у місті. Аби зекономити сюди приїжджають з інших частин Лос-Анджелеса.

“Ціни на бензин зросли майже до долара 20 за літр, і це жахливо, я думаю, ціна, безумовно, має бути нижчою. Я багато ходжу пішки або їжджу на велосипеді в університет лише через такі ціни на бензин. Тож я сідаю в автомобіль тільки коли відвідую батьків”, – розповідає Джиліан Ликі

Сочі приїхала на цю ж заправку із Санта-Моніки. Саме через високі ціни на бензин у 2021 скасувала традиційну подорож у Сан-Дієго на День подяки аби побачити свою родину.

“Я не в захваті від цих цін. Мені довелося скасувати свої плани, тому що бензин став занадто дорогим, тому я навіть не можу цього року поїхати, щоб побачити свою родину, раніше я могла наповнити бак за 50 доларів, а тепер мушу викласти сімдесят або сімдесят п’ять.” -– каже Сочі Седано, мешканка Лос-Анджелеса.

Буквально за кілька метрів від цієї заправки ціни на пальне досягають п’яти доларів за галон. І такою ціною уже не здивувати водіїв. У Кремнієвій долині за галон бензину у деяких районах доведеться віддати 5.50. Загалом за рейтингом Автомобільної асоціації Америки ціни по всій країні на бензин у порівнянні з минулим роком зросли на більш ніж на 50 відсотків. В автомобільній асоціації пояснюють, стрибок зумовлений двома факторами – подорожчанням ціни на нафту і збільшенням попиту на пальне після закінчення карантину.

“Зазвичай ми бачимо, що ціни падають після Дня праці (це початок вересня), тому що люди закінчили свої літні відпустки, і вони не так багато подорожують. Але так не сталось цього року. Восени через пандемію та стрімкий попит на подорожі люди все ще хочуть подорожувати навіть в осінні місяці. І в міру збільшення вакцинації люди почуваються безпечніше.” – розповідає Даг Шуп, прес-секретар асоціації автомобілістів Південної Каліфорнії

У Білому домі заявили про те, що США використають стратегічних запасів нафти. Водночас президент Байден закликав розслідувати причетність нафтових компаній до підвищення цін. Тим часом в Американській асоціації автомобілістів просять людей обмежити себе в поїздках.

Дивіться також: Що відбувається із цінами на бензин у США? Відео