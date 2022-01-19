Авіакомпанії скасовують рейси після запуску 5G у США. Причини

У середу провідні міжнародні авіакомпанії почали скасовувати польоти до США або замінювати літаки на американських рейсах через запуск інтернет-сервісу нового покоління 5G.

Хоча напередодні провідні американські інтернет-провайдери Verizon та AT&T погодились відкласти введення у роботу вишок у радіусі 3 кілометрів біля аеропортів, протягом кількох місяців авіаперевізники, виробник авіалайнерів Boeing та Федеральна адміністрація з авіації США висловлювали занепокоєння тим, що 5G може призвести до значних перебоїв у перельотах по країні.

"Це небезпечно. Ми чітко заявляємо: це небезпечно, про це сказав виробник, про це кажуть авіалінії, - заявив Денніс Таєр, прес-секретар Об’єднаної асоціації пілотів. - Адміністрація каже це, так само, як і профспілки пілотів".

Представники авіаційної галузі кажуть: 5G може спричинити перешкоди для радіоальтиметрів, або висотомірів. Раніше "Голос Америки" пояснював, що це спеціальний прибор, який за умов низької видимості злітно-посадкової смуги допомагає пілотам дізнатись, наскільки високо літак над землею під час приземлення. Інтернет-провайдери твердять, що технологія – цілком безпечна, й дорікають авіаперевізникам за бездіяльність протягом двох років з часу оголошення про плани запуску 5G, що у 10 разів швидший, ніж зв’язок попереднього покоління.

«Негайно втрутитись» у ситуацію сторони закликали Білий дім.

"У нас найбезпечніший авіапростір у світі. Ми віддані пошуку вирішення ситуації із впровадженням 5G із дотриманням найвищого рівня безпеки, мінімізуючи перебої подорожей, перевезення вантажів та економічного відродження, - повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі. - Звісно, ми розуміємо, що на кону для обох галузей. Ми активно на зв’язку із інтернет-провайдерами, авіалініями, виробниками авіаобладнання".

Понад 40 країн світу мають успішний досвід введення 5G, але американські посадовці вказують на відмінності. До прикладу, у Франції сигнал повністю блокується на півтори останні хвилини перед приземленням авіалайнера. Але у Сполучених Штатах сигнал блокуватиметься лише протягом 20 секунд.

Крім того, у країнах ЄС та Азії, на відміну від Америки, частота сигналу 5G більше відрізняється від тої, яку використовує авіація. Але деякі експерти кажуть: йдеться про надмірну обережність.

Майк Вівіан, колишній високопосадовець Управління з цивільної авіації Великої Британії, підкреслює: "Це запобіжний захід. Американці дуже непокоються з цього приводу. Але у нас чи, думаю, взагалі у Європі не було жодного випадку із перебоями у роботі альтиметрів".

Водночас, у день запуску 5G провідні міжнародні авіакомпанії скасували польоти до США або замінили літаки на американських рейсах, адже застереження стосуються не всіх літаків.

"Я був здивований, що Федеральна адміністрація з авіації США дозволила перельоти всім малим літакам Boeing, як-то 737, та малим літакам Airbus, але постраждали натомість великі літаки, як-то 747 і 777", - каже Вівіан.

Експерти вважають, що одним із можливих рішень могло б стати запровадження буферних зон довкола аеропортів або встановлення спеціального діапазонного фільтру для альтиметрів, але затвердження й модернізація цих приладів на всіх літаках може забрати забагато часу.

У статті використано матеріали: AP, Reuters, USA Today.