У США планують розгорнути мережу 5G, але авіаперевізники проти - чому?

Провідні інтернет-провайдери у США Verizon та AT&T відкинули запит американського уряду про відкладення запуску безпровідного інтернет-сервісу нового покоління 5G, повідомляє ABC News.

У спільному листі, адресованому міністру транспорту Піту Бутиджижду та Стіву Діксону, голові Федеральній адміністрації з авіації США (FAA), телекомунікаційні корпорації відкинули побоювання американських авіаперевізників, що 5G може завадити перельотам. Але вони погодились на певні тимчасові обмеження у розміщенні обладнання поблизу окремих аеропортів.

Як пише Reuters, від 5 січня американські інтернет-компанії планують розпочати встановлення вишок 5G після того, як вони виграли державний тендер на запровадження цієї технології у США, розміром у 80 мільярдів доларів.

Але наприкінці минулого року представники американської авіації звернулись із петицією про те, аби відкласти плани встановлення вишок в низці аеропортів, зокрема, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі, Нью-Йорку, Бостоні та Сіеттлі. Вони вимагають більше часу, аби вирішити питання із безпекою перельотів.

The Verge пояснює: за умов поганої погоди й низької видимості злітно-посадкової смуги під час посадки пілоти авіалайнерів та гелікоптерів мусять покладатись на спеціальний прибор - радіоальтиметр, або висотомір, щоб дізнатись, наскільки високо літак над землею. Але 5G спричиняє перешкоди для альтиметрів, тож FAA розпорядилась, аби пілоти не покладались на ці прибори, адже їхні показники будуть ненадійними, - розповіли в адміністрації.

Хоча тип зв'язку C-band, що використовує 5G, не той самий, на якому працюють радіоальтиметри, вони достатньо близькі, аби викликати занепокоєння експертів. The Verge пише, що одним із можливих рішень може стати встановлення спеціального діапазонного фільтру для альтиметрів, але на затвердження й модернізацію цих приладів на всіх літаках можуть піти роки.

У матеріалі використано джерела: ABC News, Reuters, The Verge

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