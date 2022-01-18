Чому Нью-Йорк відмовляється від природного газу для приватних будинків?

Наприкінці минулого року влада у Нью-Йорку запровадила новий закон, що забороняє підключати нові будинки до природного газу. Натомість обігрівачі й бойлери, встановлені у новобудовах, повинні працювати лише від електромережі.

На відміну від Європи, у США діє децентралізована система теплопостачання. Це означає, що більшість будівель – житлових і нежитлових – мають власні системи опалення й нагрівання води. Половина з них працює на газі або мазуті.

Загалом, на обігрів житла й комерційних будівель припадає 13% від усіх викидів парникових газів. Тож екологи кажуть, що таким чином місто робить потужний удар по індустрії викопного палива, що забруднює атмосферу. За підрахунками, зменшення використання газу у побуті зможе скоротити потрапляння в атмосферу понад 2 мільйонів тон вуглецю до 2040 року – це еквівалент викидів майже півмільйона автомобілів.

«У Нью-Йорку обігрівачі й бойлери викидають в атмосферу більше вуглецю, ніж усі решта електричних приладів разом узяті, - каже Джон Мандук, активіст переходу на відновлювальну енергетику. - Це наше найбільше джерело забруднення, тож цей закон дуже, дуже важливий крок, щоб змінити майбутнє, щоб зменшити викиди чадного газу».

Для нових будинків до семи поверхів закон почне діяти вже з наступного року, для вищих будівель – із 2027-го. Виняток становлять лікарні, заклади харчування і громадські пральні. Зараз на обігрів будівель припадає 70% від усіх викидів 8-мільйонного міста в атмосферу. І хоча електрика у штаті виробляється, головним чином, також спалюванням газу, влада рухається до переходу до відновлювальної енергетики – вітряної та сонячної.

Схожі кроки роблять кількадесят інших міст країни, зокрема, Сан-Франциско та Сіетл. Натомість такі штати як Техас та Аризона законодавчо заборонили вводити такі зміни, наголошуючи на тому, що споживачі самі мають право обирати, яким чином обігрівати свої будинки. Критики також кажуть: нововведення грає на руку компаніям, що постачають електроенергію, а також це у подальшому призведе до зростання цін для споживачів.

За останній рік електрика у США подорожчала на 6%. Натомість вартість опалення для домівок, що обігріваються газом, зросла на 30%, а для будинків, що використовують пропан чи мазут на понад 50%. Кожен п’ятий американець принаймні раз протягом року не мав грошей, щоб сплатити рахунки за опалення, 28% - були змушені економити на харчах та ліках щоб заплатити за електроенергію. Щоб допомогти незаможним американцям оплатити опалення, на початку січня адміністрація США виділила 4,5 млрд доларів.