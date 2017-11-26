У США безпритульний віддав останні гроші, щоб допомогти незнайомій дівчині

Неймовірний ланцюжок добра розчулив Америку.

Ще на початку місяця із 27-річною Кейт Макклур сталася прикра історія. Вона поверталася додому до Філадельфії, але забула заправити авто. Її машина зупинилася посеред траси. На дворі була ніч. Тоді їй на допомогу і прийшов Джоні Боббітт, який на той час уже півтора роки жив на вулиці, просячи милостиню у подорожніх.

"Посеред траси у мене закінчилося пальне і я з’їхала на узбіччя. Він підійшов до мене, сказав закрити двері і чекати на нього", - розповідає Кейт.

"Я пішов і купив їй бензину. Я нічого не очікував натомість", - каже безпритульний ветеран Джоні Боббітт.

Джоні витратив на пальне свої останні 20 доларів, а у Кейт не було готівки. Втім, вже наступного дня дівчина повернулася до безпритульного Джона із сотнею доларів. Чоловік був безмежно вдячний. А далі Кейт розпочала онлайн-кампанію. Розказала історію про добрий вчинок безпритульного, і закликала усіх охочих підтримати чоловіка фінансово. Історія розчулила американців і разом вони зібрали для Джоні уже майже 370 тисяч доларів. Чоловік каже: більшість грошей хоче віддати на благодійність, собі купити маленьку оселю і підтримане авто.

Дивіться також: Добро - є: у цій каліфорнійській клініці категорично відмовляються брати гроші за послуги