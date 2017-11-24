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Благодійні організації зможуть подвоїти зібрані через Facebook кошти у «щедрий вівторок»

Фонд Біла та Мелінди Ґейтс співпрацюватиме з компанією Facebook, щоб збільшити зібрані благодійними організаціями кошти у соціальній мережі. Фундація обіцяє пожертвувати два мільйони доларів із цією метою.

Благодійна акція пов’язана зі «щедрим вівторком», який слідує за Днем подяки в США і знаменує початок благодійного сезону в кінці року. Суми, пожертвувані в цей день (28 листопада) неприбутковим організаціям через функцію збору коштів у соціальній мережі Facebook, будуть подвоєні завдяки внеску фундації.

Компанія Facebook також скасує на один день плату за послуги, що зазвичай застосовується до пожертв.

Мова йде тільки про благодійні організації, що розміщені на території Сполучених Штатів. Деякі організації української діаспори в США також планують скористатися шансом і закликають своїх жертводавців активно долучатися до збору коштів 28 листопада.

Кожна організація може отримати до 50 тисяч доларів від фонду Біла та Мелінди Ґейтс.

Нагадаємо, функція фандрейзингу, яку Facebook запустив у березні, тепер є доступною і для приватних осіб на території США, не лише для неприбуткових організацій, завдяки чому користувачі мережі можуть збирати кошти на лікування рідних, армію та інші цілі.

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    Аліна Голіната-Слота

    Приєдналася до команди "Голосу Америки" у 2016 році в ролі журналіста і редактора соціальних медіа. До того працювала у сфері маркетингу. В Україні вивчала журналістику, у США - гуманітарні науки. Висвітлює життя української діаспори у США та історії успіху українців.

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