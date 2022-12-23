Байден: українці надихають Америку і світ

Президент США Джо Байден заявив, що Україна та українці є натхненням для цілого світу. Про це американський президент написав у п’ятницю у твіті, згадуючи візит президента України Володимира Зеленського, що відбувся у середу.

«Україна та український народ надихають не просто нас – вони надихають світ. Для мене було честю приймати президента Зеленського в Білому домі», –написав президент Байден у твіті, який супроводжує коротке відео як згадка про візит президента Зеленського до Білого дому.

У відео, яке набрало понад 180 тисяч переглядів за першу годину, наводяться слова Байдена, який говорить, що для нього «це честь стояти на боці України у цій жорстокій, жорстокій війні, яку розв’язав Путін». Байден додає, що «стійкість і рішучість» українців «надихає не лише американців, але і цілий світ», і що американці «гордо стоять поруч з українцями», і що є «підтримка наших союзників з Європи, Японії, інших країн», які надають необхідну фінансову, гуманітарну і військову підтримку.

У цьому ж відео президент Зеленський дякує президенту США та американському народу за цю підтримку і каже, що цю вдячність «потрібно відчути».

У п’ятницю президент США Джо Байден підписав законопроект про оборонну політику на 2023 фінансовий рік, що включає військову допомогу для України у розмірі 800 мільйонів доларів США, що на 500 мільйонів доларів перевищує початковий запит адміністрації.

Закон передбачає надання Україні довгострокової допомоги та «відмову від обмежень, пов’язаних із контрактами на боєприпаси для підтримки України або збільшення запасів критичних боєприпасів Міністерства оборони». Він також надає багаторічні повноваження на закупівлю певних боєприпасів.

У 2022 році адміністрація Байдена та Конгрес США спрямували в Україну майже 50 мільярдів доларів, що включає гуманітарну, фінансову та військову підтримку.