Президент Байден закликав Конгрес ввести додаткові обмеження на обіг зброї

Президент Байден у неділю закликав Конгрес ввести додаткові обмеження на обіг зброї після масової стрілянини в Техасі, внаслідок якої загинуло восьмеро людей, в тому числі і діти.

«Я ще раз прошу Конгрес надіслати мені законопроект про заборону штурмової зброї та магазинів з великою кількістю патронів. Про запровадження універсальної перевірки особи. Вимогу безпечного зберігання. Припинення імунітету для виробників зброї. Я його відразу підпишу», – йдеться в заяві Байдена, розміщеній на сайті Білого дому в неділю.

Президент зазначив, що від часу підписання ним двопартійного закону про безпечні громади та прийняття двох десятків виконавчих указів, США досягли певного поступу на шляху приборкання хвилі насильства з використанням зброї. Він зазначив, що штати забороняють штурмову зброю, розширюють обмежувальні закони, але додав, що цього недостатньо.

«Занадто багато сімей мають порожні стільці за обідніми столами. Члени Конгресу від Республіканської партії не можуть продовжувати знижувати плечима у відповідь на епідемію. Твітів і молитов недостатньо», - написав президент.

Він нагадав, що лише цього року американські громади постраждали від приблизно 200 масових розстрілів, понад 14 000 американців загинули. Він наголосив, що головною причиною смерті американських дітей є насильство з використанням зброї.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Внаслідок стрілянини у Техасі загинуло вісім відвідувачів торговельного центру, серед яких діти, семеро - постраждали. Озброєний чоловік відкрив вогонь у торговому центрі в передмісті Далласа в суботу вдень, пише Washington Post.

Офіцер поліції, що був на місці під час іншого виклику, знайшов підозрюваного вбивцю та застрелив його. Шестеро з восьми загиблих були знайдені мертвими на місці події. Щонайменше дев'ятьох поранених під час стрілянини місцева пожежна служба доправила до лікарень, двоє з них загинули, ще троє залишалися важко пораненими.

У пам'ять за жертвами президент Джо Байден наказав приспустити державні прапори до 11 травня.