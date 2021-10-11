Байден пообіцяв продовжувати зусилля щодо захисту прав ЛГБТК+ у світі

Президент США Джо Байден виступив із заявою з нагоди Національного дня камінг-ауту, який відзначається 11 жовтня і покликаний привернути увагу до захисту прав представників ЛГБТК+. Текст заяви розміщено на сайті Білого дому.

«Сьогодні і щодня я хочу, щоб кожен представник громади ЛГБТК+ знав, що вас люблять і приймають такими, якими ви є, незалежно від того, чи зробили ви камінг-аут», - заявив президент.

«Моя адміністрація твердо націлена зробити так, щоб представники ЛГБТК+ могли жити відкрито, гордо і вільно у всіх куточках нашої країни, - продовжував Байден. - Я пишаюся тим, що очолюю адміністрацію, в якій представники ЛГБТК+ відкрито працюють на вищих рівнях уряду, і тим, що разом ми домоглися історичного прогресу в забезпеченні захисту і рівних можливостей для спільноти ЛГБТК+. Моя адміністрація ясно дала зрозуміти, що ми продовжимо відстоювати гідність, рівність і добробут спільноти ЛГБТК+: від заходів щодо запобігання дискримінації та боротьби з нею, прийнятих в перший день роботи моєї адміністрації, до надання можливості служити в збройних силах всім американцям, включно з трансгендерами, і захисту прав людини ЛГБТК+ у всьому світі».

Як повідомляв "Голос Америки", вже на початку своєї каденції Джо Байден підписав указ про захист і просування прав ЛГБТ-спільноти по всьому світу. Документ наказує відповідним федеральним відомствам конструктивно брати участь у захисті прав сексуальних меншин за кордоном. Америка «демонструє лідерство в області прав людини, посилюючи захист найбільш вразливих категорій, в тому числі ЛГБТ-спільноти», відзначав прес-реліз Білого дому.

Згідно з указом, США за допомогою дипломатії і сприяючи міжнародним організаціям, буде захищати права ЛГБТ по всьому світу.

У червні Джо Байден заявив, що майже 14 відсотків співробітників федеральних відомств, призначених ним, відносять себе до спільноти ЛГБТК+ (лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів і квірів).

У свої заяві з нагоди нагоди Національного дня камінг-ауту Байден заявив, що робота його адміністрації по забезпеченню обіцяної повної рівності ще не закінчена.

«У законодавчих зборах штатів все ще ухвалюють законопроекти, спрямовані проти ЛГБТК+. У країні як і раніше поширені випадки цькування та утиски, особливо щодо молодих трансгендерних американців і не білих представників ЛГБТК+, що послаблює наш національний характер. Ми повинні разом протистояти цим актам ненависті і захищати права, можливості, фізичну безпеку і психічне здоров'я представників ЛГБТК+ у всьому світі. Від протидії дискримінаційним законопроектів до ухвалення Закону про рівність - нам потрібно ще багато зробити, щоб кожен американець міг жити без страху, переслідувань і дискримінації через те, ким він є або кого любить».

Звертаючись до представників громади ЛГБТК+ у всій країні, Байден запевнив: «Моя адміністрація завжди буде підтримувати вас, і ми продовжимо боротьбу за рівність, гідність і повагу, на які ви заслуговуєте».

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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