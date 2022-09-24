Байден заявив про "швидкі та жорсткі" економічні заходи проти Росії, через так звані "референдуми"

"Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Ми продовжуватимемо підтримувати український народ й надавати допомогу у сфері безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе", - сказав президент США Джо Байден у заяві, опублікованій на сайті Білого дому в п'ятницю.

У п’ятницю російська окупаційна влада розпочала проведення так званих "референдумів" у контрольованих Росією регіонах України. Україна, НАТО та союзники висловили обурення діями Кремля і назвали це незаконною спробою анексувати території та ескалацією.

Байден заявив, що ці "референдуми" є "хибним приводом для спроби силової анексії частин України, шляхом зухвалого порушення міжнародного права, включаючи Статут ООН".

США, союзники та партнери "співпрацюватимуть задля того, щоб запровадити додаткові швидкі та жорсткі економічні заходи проти Росії", додав він.

Американський президент запевнив, що США відкинуть будь-який сфабрикований результат, який оголоить Росія, а також заявив, що підтримка України триватиме.

НАТО засудило так звані "референдуми" в заяві, виданій в п'ятницю і заявило, що союзники по НАТО не визнають "незаконну і неправову" анексію Криму а також окупованих Росією територій України.

"Шахрайські референдуми в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України не мають легітимності і є зухвалим порушенням Статуту ООН", - йдеться в заяві.

Результат цих "референдумів" напевно відомий заздалегідь, написала у Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона назвала це так зване голосування "вправою для ЗМІ, спрямованою на те, щоб проводити подальше незаконне вторгнення Росії".

МЗС Швейцарії викликало посла Росії в країні, щоб висловити обурення через так звані "референдуми", повідомляє відомство. Через такі дії, Швейцарія розгляне можливість приєднатись до нових санкцій ЄС проти Росії.