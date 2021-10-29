Байден, другий в історії США президент - католик, зустрічається з папою у Ватикані

Зустріч президента США Джо Байдена з главою Католицької церкви Папою Франциском у Ватикані 29 жовтня розпочинає європейське турне американського лідера, в якому важливими елементами буде участь в економічному саміті G20 у Римі та у кліматичному саміті COP26 у шотландському Ґлазґо.

«Президент пишається своєю католицькою вірою, використовуючи її як моральний орієнтир у формуванні його соціальної та економічної політики», - вказує агентство Associated Press, підкреслюючи, що Байден регулярно відвідує недільні богослужіння.

З сорока шести президентів в історії США Джо Байден лише другий після Джона Кеннеді католицький керівник країни.

У своїх мемуарах Байден писав, що релігія дає йому відчуття «себе, родини, громади і ширшого світу».

І хоча він визнавав, що був розлючений на Бога після загибелі його першої дружини й доньки в автомобільній катастрофі 1972 року, Байден стверджував, що ніколи не мав сумнівів у тому, що Бог є.

Речниця Білого дому Джен Псакі раніше заявила, що розмова президента Байдена і Папи Франциска очікується «теплою і конструктивною».

«Президент і Папа Франциск сходяться у поглядах на багато проблем: злидні, протидія змінам клімату, подолання пандемії COVID-19», - підкреслила речниця.

Газета New York Times, повідомляючи про зустріч Байдена з папою, зосереджується на тому, що релігійні й етичні принципи президента розходяться з наполяганнями деяких єпископів католицької церкви у США.

«Найбільш ворожі з них, призначені консервативними попередниками Франциска, або ігнорують, або протидіють намаганням папи зробити церкву більш доступною для всіх та орієнтувати її на проблеми соціальної справедливості, замість культурних воєн у питаннях абортів і прав сексуальних меншин», - пише New York Times, вказуючи на заклики окремих американських католицьких лідерів не давати причастя президентові Байденту та іншим католицьким політикам, які підтримують право на аборти.

Газета цитує ватиканських представників, які висловили сумніви, що антагонізм окремих американських єпископів буде темою приватної аудієнції Байдена з папою, а натомість вони говоритимуть про ширші питання, такі як клімат, проблему злиднів та про допомогу біднішим країнам світу з вакцинами від коронавірусу.

Associated Press вважає за потрібне нагадати, що за роки чимало зустрічей американських президентів були позначені незручними моментами.

«Президент Рональд Рейґан під час візиту до Ватикану 1982 року ледве міг тримати очі розплющеними. А коли Джордж Буш (молодший) зустрічався з Папою Бенедиктом XVI, то чимало італійців та спостерігачів зауважили дуже неформальний стиль його спілкування і звертання до папи зі словом сер, а не - ваша святість. А коли 2017 року президент Трамп зустрічався з Папою Франциском, у яких були колючі відносини, то фотографії зафіксували кам’яне обличчя Франциска поруч з широко усміхненим Трампом», - пише агентство.

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