Байден наголосив на лідерстві США у просуванні свободи віросповідання у світі

У Міжнародний день свободи віросповідання президент США Джо Байден наголосив на ролі США у просуванні свободи віросповідання "для кожного, всюди". Текст заяви розміщено на сайті Білого дому.

"Кожна віра перебуває у меншості десь у світі, і ми можемо повністю реалізувати свободу, якої бажаємо собі, допомагаючи забезпечити свободу для кожного", - відзначив президент США.

Як відзначає заява, репресивні уряди, екстремісти, які використовують насильство, та інші соціальні суб'єкти продовжують переслідувати та збиткуватись над групами лише через їх релігійну ідентичність, практики, та вірування.

"Такі огидні дії є порушенням прав людини та людської гідності. А, репресії, які придушують свободу віросповідання, підривають політичну стабільність та економічний розвиток. Ми захищаємо свободу віросповідання не лише як вияв наших найглибших цінностей, але також тому, що це життєво важливий пріоритет національної безпеки. США будуть продовжувати гуртувати світи для захисту та просування права на свободу віросповідання або вірувань, також і через багатосторонні коаліції, такі як Міжнародний альянс за свободу віросповідання або вірувань", - відзначає заява.

Як відзначає сайт Держдепу, Міжнародний альянс за свободу віросповідання або вірувань (IRFBA), - це мережа країн-однодумців, які віддані просуванню свободи віросповідання або вірувань у цілому світі.

Нині до мережі входять 33 країни, включно із Україною.

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