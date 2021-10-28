Байден вирушає до Європи на економічний й кліматичний саміти

Президент США Джо Байден у четвер 28 жовтня вилітає до Європи на міжнародні зустрічі, де, як проголошує його адміністрація, Сполучені Штати й інші західні країни узгоджуватимуть намагання стимулювати міжнародну економіку на тлі пандемії COVID-19, а також намагатимуться зменшити негативний вплив людства на клімат.

Сполучені Штати і Європа йдуть на ці два саміти узгоджені і єдині щодо головних елементів глобального порядку денного.

У п’ятницю 29 жовтня в римі запланована зустріч Байдена з Папою Франциском та з президентом Франції Еммануелем Макроном, а згодом - 30-31 жовтня він братиме участь у саміті керівників країн G20.

1-2 листопада американський президент буде в шотландському місті Ґлазґо, де відбуватиметься міжнародна кліматична конференція COP26.

«Я би вказав, що ні Китай, ні Росія не будуть представлені на саміті на рівні лідерів, як виглядає головно через COVID-19. США та Європа там будуть, і ми будемо сповнені енергії та об’єднані. На G20, і на COP26, ми будемо проштовхувати порядок денний, формувати порядок денний...», - заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, оголошуючи президентські плани.

Москва і Пекін стримано сприймають заклики науковців та міжнародних лідерів зменшити використання викопних джерел енергії і перейти на відновлювані джерела, зокрема через те, що для Росії газ і нафта залишаються ключовими джерелами надходжень, а Китай дуже залежить від електроенергії зі спалюваного вугілля.

Агентство Associated Press вважає, що ця «закордонна поїздка Байдена відбувається в час, коли вдома йому доводиться мати справу зі щораз більш песимістичною країною і з негативними оцінками того, як він дає раду економіці».

Президентський радник Джейк Салліван, оголошуючи європейське турне, намагався підкреслити, що дії американського президента на міжнародній арені тісно пов'язані з інтересами американців вдома.

«Ця поїздка дасть президентові можливість проштовхувати ключові пріоритети від імені американського народу. Ми побачимо наживо, що таке міжнародна політика для середнього класу», - додав радник.

Президент Байден переконує, що інвестиції в США у заходи для протидії змінам клімату також будуть стимулювати американську економіку і створюватимуть нові галузі й робочі місця.

Позиція Джо Байдена щодо клімату протилежна до позиції попередника Дональда Трампа, який припиняв участь США у Паризькій міжнародній кліматичній угоді.

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