Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає майже 400 мільйонів додаткової гуманітарної допомоги, щоб пережити зиму

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі зустріла президента України Володимира Зеленського в Капітолії.

"Я з великою гордістю вітаю президента Зеленського у цій столиці демократії Сполучених Штатів", – заявила вона.

"Сьогодні ми вітаємо хороброго і мужнього президента Зеленського, щоб відзначити в його особі також і хоробрий та мужній об'єднаний народ України за те, що вони роблять, щоб захистити демократію", – додала спікерка.

Пелосі нагадала, що її батько був членом американського Конгресу, коли в 1941 році, через день після Різдва, перед Конгресом виступав прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль і "закликав Америку боротись з тиранією в Європі".

Посадовиця нагадала слова Черчилля з цієї промови: " Ми робимо найбільш шляхетну роботу в світі – не лише захищаючи серця та домівки, але і справу свободи в кожній землі". "Саме це і робить народ України", – вказала Пелосі.

Посадовиця висловила сподівання, що в наступні 48 годин Конгрес затвердить новий раунд "важливої безпекової та економічної допомоги для України" і високо оцінила рішення Байдена надати системи протиповітряної оборони Patriot.

Зеленський, у свою чергу, подякував Пелосі, Конгресу та американцям за допомогу Україні в оборонній та економічній сферах. "Конгрес США - це великий друг українського народу, свободи українців", – сказав він.

Як повідомляв «Голос Америки», цього тижня Конгрес планує затвердити бюджет США на наступний рік, який, серед іншого, містить "Акт про додаткові асигнування для України", що передбачає $45 мільярдів витрат. Це майже на $8 мільярдів доларів більше, ніж $37,7 мільярдів, які запитував Білий Дім для України у листопаді цього року.

Зеленський виголошує промову перед обома палатами американського Конгресу на запрошення Пелосі. Конгресвумен від Демократичної партії, Ненсі Пелосі, йде з посади спікера в січні, коли більшість в Конгресі перейде до Республіканської партії США.

Пелосі впродовж своєї роботи як спікерки, виявляла рішучу підтримку України і візит Зеленського в її останні тижні на посаді є гарним знаком, твітує колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Деякі політики в опозиційній Республіканській партії не підтримують надання Україні допомоги, вказують оглядачі і зокрема про це в публікації для "Атлантичної ради" пише екс-координатор політики санкцій в Держдепі США Деніел Фрід.

Однак лідер республіканців у Сенаті США республіканець Мітч Макконнелл напередодні візиту Зеленського заявив, що "надання допомоги українцям для перемоги над росіянами зараз є пріоритетом номер один для Сполучених Штатів, на думку більшості республіканців, такими ми бачимо виклики, які зараз стоять перед країною".

Макконнелл привітав візит Зеленського: "Народ України - сміливий, невинний, і вони заслуговують на нашу допомогу. Президент Зеленський - надихаючий лідер".

Але він наголосив: ключове, що допомога Києву "відповідає інтересам нашої національної безпеки, але вона також відповідає економічним інтересам Америки".

"Ці інвестиції допоможуть розширити наші оборонні виробничі потужності та сприятимуть розвитку галузі, яка підтримує високооплачувані робочі місця американців", - сказав він.