Байден звернеться до Генеральної асамблеї ООН. Про що говоритиме президент США?

Президент США Джо Байден вперше виступить на Генеральній асамблеї ООН в якості лідера країни. В своїй промові у вівторок Байден зробить наголос на важливості багатосторонності, ролі дипломатії в світовій політиці, повідомили посадовці США, пише Аніта Пауелл в статті для "Голосу Америки".

"Це важливий тиждень для президента Байдена і його провідної глобальної ролі з просування низки пріоритетів американської національної безпеки задля зростання миру і процвітання в світі", - сказав високопосадовець США журналістам в понеділок.

Ця позиція прямо контрастує з доктриною його попередника Дональна Трампа "Америка насамперед".

Подолання пандемії, COVID-19, боротьба з кліматичною кризою, просування прав людини та захист демократії - такими є пріоритети, які США планують обговорити під час Генеральної асамблеї ООН, йдеться в дописі Посольства США в Україні.

Дипломати наголосили - щоб подолати сучасні виклики, США співпрацюватимуть із союзниками та партнерами.

Після промови у вівторок Байден планує зустрітись з прем'єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном у Нью-Йорку а також з британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном в Білому домі.

Минулого тижня ці три країни підписали угоду, яка передбачає надання Австралії американських підводних човнів. Оглядачі розцінюють цей крок як спробу протистояти зростанню впливу Китаю в регіоні.

Конфлікт з Китаєм

В ООН Байден, як очікується, також говоритиме про своє рішення вивести війська з Афганістану, яке він пов'язував з необхідністю стримувати Китай. В неділю генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав США та Китай уникати загроза нової "холодної війни" і назвав відносини двох кран "абсолютно непрацюючими".

"Я б погодилась з цією характеристикою відносин", - заявила в понеділок прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Завтра президент виголосить промову, як ви знаєте, на Генеральній асамблеї ООН, і чітко дасть зрозуміти, що він не прагне нової "холодної війни" з будь-якою країною світу", - додала вона.

Високопосадовець адміністрації навів наступні теми промови президента:

"Промова зосередиться на тому, що ми закриваємо 20-річний розділ війни і відкриваємо новий розділ інтенсивної дипломатії, долучаючи країни та установи до подолання найбільших викликів сучасності: COVID-19, зміна клімату, нові технології, правила торгівлі та економіки, інвестиції до чистої інфраструктури без корупції та з високими стандартами, сучасний підхід до боротьби з тероризмом, жорстка конкуренція зі світовими силами, але без нової "холодної війни".

Розбіжності з союзником

Наразі налаштований на співпрацю глобальний підхід Байдена йде всупереч ситуації з одним із найбільш доготривалих союзників США - Францією. В п'ятницю Франція відкликала для консультацій послів у США та Австралії, висловившись проти того, що міністр закордонних справ країни Жан-Ів Ле Дріан назвав "ударом в спину" від двох країн, після того, як під загрозу потрапила угода про поставку французьких підводних човнів Австралії.

Псакі заявила, що такі розбіжності притаманні альянсам.

"Поновлення альянсів не означає відсутність розбіжностей", - наголосила посадовиця і запевнила, що незабаром лідери двої країн проведуть телефонну розмову.

Ле Дріан заявив журналістам в понеділок в ООН про існування "кризи довіри" зі США.

Цього тижня, після участі в засіданні ГА ООН, Байден також проведе саміт з подолання COVID-19 та зустрічі з прем'єр-міністрами Індії та Японії.

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