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США

Байден поговорив з Путіним і закликав до деескалації на кордоні з Україною

  • Голос Америки

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів телефонну розмову із російським главою Володимиром Путіним, де, серед іншого, наголосив на підтримці України.

Президент Байден озвучив занепокоєння через раптове накопичення військ Росії в окупованому Криму та на кордонах з Україною, і закликав Росію до деескалації напруги.
Білий дім

"Президент Байден озвучив занепокоєння через раптове накопичення військ Росії в окупованому Криму та на кордонах з Україною, і закликав Росію до деескалації напруги", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Крім цього, Джо Байден запропонував провести найближчими місяцями саміт у третій країні, "щоб обговорити повний спектр питань, які стосуються США та Росії".

Серед іншого, президенти обговорили діалог Сполучених Штатів та Росії щодо контролю за озброєнням, зокрема, співпрацю в межах угоди START.

Білий дім також повідомив, що у розмові з Путіним президент Байден "чітко заявив, що США рішуче діятимуть, аби захистити свої національні інтереси у відповідь на дії Росії, як-от кібервтручання та втручання у вибори".

У Twitter-повідомленні адміністрації також наголошено, що Байден "висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України".

Водночас Кремль у своїй версії розмови не згадав про заклик Байдена до деескалації та про його слова підтримки України. Агресію Росії проти України в прес-службі Кремля назвали "внтутрішньоукраїнсьою кризою".

"При обміні думками щодо внутрішньоукраїнської кризи Володимир Путін виклав підходи до політичного врегулювання, що базуються на мінському "Комплексі заходів", - йдеться у повідомленні.

Раніше у вівторок на зустрічі у Брюсселі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив у "непохитній підтримці" суверенітету та територіальної цілісності України з боку США. У відповідь Кулеба наголосив, що Україна сьогодні захищає не лише власні кордони, але кордони усього демократичного світу.

Напередодні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ виступив з прямими вимогами до Росії припинити стягування російських сил на сході України та в окупованому Криму, що він назвав "провокаціями".

"Упродовж останніх тижнів Росія перемістила до Українських кордонів тисячні готові до боїв війська. Це найбільше зосередження російських військ з часів нелегальної анексії Криму 2014 року", - сказав генеральний секретар.

Він закликав Росію "дотримуватися міжнародних зобов’язань" і заявив, що "НАТО стоїть поряд з Україною".

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