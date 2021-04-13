Байден поговорив з Путіним і закликав до деескалації на кордоні з Україною

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів телефонну розмову із російським главою Володимиром Путіним, де, серед іншого, наголосив на підтримці України.

Президент Байден озвучив занепокоєння через раптове накопичення військ Росії в окупованому Криму та на кордонах з Україною, і закликав Росію до деескалації напруги.

"Президент Байден озвучив занепокоєння через раптове накопичення військ Росії в окупованому Криму та на кордонах з Україною, і закликав Росію до деескалації напруги", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Крім цього, Джо Байден запропонував провести найближчими місяцями саміт у третій країні, "щоб обговорити повний спектр питань, які стосуються США та Росії".

Серед іншого, президенти обговорили діалог Сполучених Штатів та Росії щодо контролю за озброєнням, зокрема, співпрацю в межах угоди START.

Білий дім також повідомив, що у розмові з Путіним президент Байден "чітко заявив, що США рішуче діятимуть, аби захистити свої національні інтереси у відповідь на дії Росії, як-от кібервтручання та втручання у вибори".

У Twitter-повідомленні адміністрації також наголошено, що Байден "висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України".

Водночас Кремль у своїй версії розмови не згадав про заклик Байдена до деескалації та про його слова підтримки України. Агресію Росії проти України в прес-службі Кремля назвали "внтутрішньоукраїнсьою кризою".

"При обміні думками щодо внутрішньоукраїнської кризи Володимир Путін виклав підходи до політичного врегулювання, що базуються на мінському "Комплексі заходів", - йдеться у повідомленні.

Раніше у вівторок на зустрічі у Брюсселі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив у "непохитній підтримці" суверенітету та територіальної цілісності України з боку США. У відповідь Кулеба наголосив, що Україна сьогодні захищає не лише власні кордони, але кордони усього демократичного світу.

Напередодні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ виступив з прямими вимогами до Росії припинити стягування російських сил на сході України та в окупованому Криму, що він назвав "провокаціями".

"Упродовж останніх тижнів Росія перемістила до Українських кордонів тисячні готові до боїв війська. Це найбільше зосередження російських військ з часів нелегальної анексії Криму 2014 року", - сказав генеральний секретар.

Він закликав Росію "дотримуватися міжнародних зобов’язань" і заявив, що "НАТО стоїть поряд з Україною".

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