Президент Байден вважає, що Путін ухвалив рішення про нове вторгнення до України й що ціллю стане Київ

Під час спеціального телевізійного звернення, присвяченого зусиллям Вашингтона відвернути новий наступ Росії проти України, президент США Джо Байден заявив, що він вважає, що президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення і планує нове вторгнення до України найближчими днями, й ціллю може стати Київ.

"Станом на зараз я переконаний, що він (Путін - ред.) ухвалив рішення, ми маємо підстави у це вірити", - сказав Байден. Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, він сказав, що має на увазі те, що президент РФ вирішив здійснити нове вторгнення до України.

При цьому глава Білого дому відзначив, що українські збройні сили за останній час проявили значну стриманість і не дозволили росіянам "затягнути себе у війну".

Водночас, Байден закликав не забувати: "Зараз російські війська тримають Україну в оточенні – від Білорусі, уздовж російського кордону, у Чорному морі на півдні, по всьому їхньому кордону. Ми маємо підстави вважати, що російські війські збираються атакувати Україну найближчого тижня, найближчими днями. Ми вважаємо, що їхньою ціллю стане столиця України Київ із населенням у 2,8 мільйона невинних людей".

"Ми публічно оголошуємо про плани Росії – голосно й неодноразово, не тому, що ми хочемо конфлікту, а тому, що ми робимо усе в наших силах, щоб прибрати будь-які причини, якими Росія може спробувати виправдати вторгнення до України, та щоб запобігти тому, щоб вони рухались уперед, - зазначив Байден. - Але будьте певні, якщо Росія виконуватиме цей план, вона буде відповідальною за катастрофічну і непотрібну війну за вибором (war of choice - ред.)".

Байден додав, що США не відправлять до України свої військові сили, але "продовжать підтримувати український народ", зокрема, надаючи летальну зброю і фінансову допомогу.

З огляду на повідомлення про те, що Путін цими вихідними особисто стежитиме за військовими навчаннями у Білорусі із випробуванням ядерної зброї, журналісти запитали Байдена про те, як він оцінює ці плани.

"Я думаю, що він і близько не розглядає використання ядерної зброї, але він зосереджений на тому, щоб намагатись переконати світ, що він має здатність змінити динаміку у Європі, таким чином, яким насправді він не може", - відповів американський глава.

На уточнююче запитання журналістів про те, чи американська сторона і далі розглядає дипломатію у цій ситуації, Байден відповів, що допоки Путін не здійснить атаку, "дипломатія – завжди можлива".

Росія відкидає звинувачення у підготовці до нового наступу на Україну.