Байден заявив, що планує балотуватись на другий термін у 2024 році

Президент США Джо Байден заявив, що планує балотуватись на другий президентський термін у 2024-му році. Про це він сказав на своїй першій офіційний прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістки. “Моя відповідь - так. Я планую йти на другий термін, це моє очікування”, - сказав Байден. І додав, що "сумує за своїм попередником", Дональдом Трампом.

Я планую йти на другий термін, це моє очікування.

Втім, згодом президент зазначив, що не любить загадувати на майбутнє.

“Я точно ніколи не планував на три з половиною роки вперед. Але якщо я балотуватимусь, то очікую, що моєю віцепрезиденткою буде Камала Гарріс. Вона робить чудову роботу, вона чудова партнерка”.

На уточнююче запитання журналісти, чи в такому разі Байден знову очікує змагатись проти Дональда Трампа, він відповів. “Ох, я навіть не думаю про такі речі. Не маю уявлення. Я навіть не знаю, чи буде тоді Республіканська партія. А ви?”

Якщо Джо Байден буде балотуватись на другий термін у 2024 році, на момент проведення виборів йому буде майже 82 роки. Зараз Байдену - 78, і він є найстарішим обраним президентом в історії США.

Перша офіційна прес-конференція Джо Байдена на посаді президента відбулась незвично пізно - на 64 день його перебування на посаді. Це найпізніше з усіх попередніх президентів США за понад 100 років - попри те, що раніше Джо Байден спілкувався із журналістами на брифінгах та підходах до медіа.

До прес-конференції був обмежений доступ, на неї акредитували лише 30 журналістів. На прес-конференції прозвучали гострі питання. Зокрема Байдена багато питали про те, що Білий дім планує робити з великим напливом мігрантів на кордоні з Мексикою.

Джо Байден відповів, що вирішення проблеми міграції - довгострокова ціль, а зараз він зосереджений на подоланні наслідків пандемії.

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