Байден провів першу офіційну прес-конференцію у Білому домі

Президент США Джо Байден у четвер провів першу офіційну прес-конференцію в Білому домі, обговоривши такі теми, як імміграція, інфраструктура, контроль над зброєю і міжнародні відносини. Як відзначають оглядачі, прес-конференція відбулась на тлі тривалої відсутності спілкування президента США із ЗМІ, та закидів його критиків, що Байден буцімто не в стані спілкуватись із журналістами.

"І Трамп і Путін місяцями натякали, що Байден не може відповісти на прості запитання. Тим самим вони встановили для нього дуже низку планку, подолання якої не потребує для нього значних зусиль", - твітує Сьюзан Глессер, оглядачка видання New Yorker.

Серед найважливіших моментів, на яких зупинявся президент, - необхідність співпраці двох партій, щоб покласти край політиці поділу країни, який раніше мав місце. У зв'язку з цим Байден особливо наголосив на важливості турботи про середній клас як спільної справи, що має надпартійний характер.

«Я готовий співпрацювати з усіма республіканцями, які прагнуть поліпшити стан справ», - сказав Байден.

Серед питань, які перебувають у центрі уваги, - сплеск міграції на кордоні з Мексикою. Звернувшись до цієї проблеми, президент нагадав, що в дійсності йдеться про комплекс проблем, які накопичувалися роками.

Він вказав на значне число підлітків серед мігрантів і зупинився на заходах, які вживаються владою США для врегулювання ситуації на кордоні. Разом з тим Байден підкреслив, що найкращий спосіб вирішити проблему міграції - це звернутися до невирішених проблем в країнах, які є її джерелами.

Передбачається, що під час поїздки до Піттсбургу наступного тижня президент представить план розвитку інфраструктури обсягом у 3 трильйони доларів. Зупинившись на проблемі вдосконалення інфраструктури під час сьогоднішньої прес-конференції, Байден підкреслив, як важливість її вирішення, так і той факт, що інфраструктурні проекти будуть важливим джерелом нових робочих місць.

У ході прес-конференції зачіпалася і тема законодавчої практики. Відповідаючи на питання про діяльність законодавців з проведення виборчої реформи, президент зупинився на процедурі філібастера і нагадав, що цим заходом часом серйозно зловживають.

Торкаючись питань електоральної практики на рівні штатів, Байден рішуче висловився проти спроб обмеження виборчих прав у будь-якій формі.

Серед міжнародних питань на прес-конференції була порушена проблема виведення американських військ з Афганістану. Президент зазначив її складність, підкресливши, що в даний час керівництво США уважно аналізує шляхи її вирішення, включно з рішеннями, прийнятими попередньою адміністрацією.

Відповідаючи на питання про політику Вашингтона щодо Північної Кореї і, зокрема, про недавні ракетні запуски, здійснені Пхеньяном, Байден нагадав про значення дипломатії у вирішенні проблеми і наголосив на необхідності денуклеаризації Корейського півострова.

Торкаючись відносин між США і Китаєм, президент зазначив, що добре знає Сі Цзіньпіна. Він нагадав про свої тривалі бесіди з головою КНР. Президент порівняв Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна.

Коментуючи виступ Байдена, аналітикиня каналу CNN, Біанна Голодрига (Bianna Golodryga- англ.) звернула увагу на те, що Байден приділяє значну вагу взаєминам із лідерами країн. "Чи то йдеться про Росію, чи Китай, перед тим, як озвучити питання щодо політики, він говорить про персональний досвід спілкування", - твітувала Голодрига.

За словами Байдена, конкуренція з Китаєм є значним викликом, і для перемоги в ній необхідні серйозні інвестиції в наукові дослідження і наукомістке виробництво, зокрема, в медичній сфері.

Водночас президент США нагадав про необхідність притягнення Пекіна до відповідальності за низку дій на міжнародній арені, включно із поведінкою Китаю у Східно-Китайському морі.

Байден зазначив і необхідність твердої позиції в питанні про порушення Пекіном прав людини. Він нагадав, втім, що ця проблема далеко не вичерпується Китаєм.

Байден вказав, зокрема, на ту обставину, що хоча Росія не говорить більше про комунізм, вона говорить замість цього про авторитаризм - систему, в рамках якої основні рішення приймає одна людина.

За словами Байдена, важливо довести, до демократія ефективна.

Через обмеження, пов'язаних з пандемією, в залі під час пресо-конференції були присутні лише кілька десятків журналістів, яких відібрала Асоціація кореспондентів Білого дому.

Раніше повідомлялося, що прес-конференція Байдена буде сильно відрізнятися за стилем від заходів його попередника Дональда Трампа, які широко висвітлювалися в новинах завдяки його переплкам з журналістами. Рейтинги основних мереж кабельного телебачення впали після того, як Трамп покинув Білий дім.

Популярність Байдена за два місяці перебування на посаді залишається високою на тлі прийняття масштабного пакета економічної допомогти на ті пандемії обсягом у 1,9 трильйона доларів, і активної кампанії вакцинації.

Як показало опитування Reuters / Ipsos, проведене 17-18 березня, 59 відсотків дорослого населення в цілому позитивно оцінюють роботу Байдена, а 35 відсотків - негативно.

Минулого тижня Байден заявив, що країні вдалося достроково досягти раніше поставленої мети - здійснити 100 мільйонів вакцинацій. Президент пообіцяв анонсувати нову мету цього тижня і, ймовірно, зробить це в четвер.

Серед питань, що привертають особливу увагу журналістів і громадськості, - плани президента щодо посилення контролю над зброєю після двох недавніх інцидентів з масовою стріляниною. У вівторок Байден закликав законодавців заборонити продаж штурмової вогнепальної зброї і вжити більш жорстких заходів з контролю за обігом вогнепальної зброї в цілому, однак серед республіканців мало хто підтримує ці ініціативи.

Дивіться також: Підсумки дводенних зустрічей міністрів країн-членів НАТО у Брюсселі