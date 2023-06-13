На саміті НАТО у Вільнюсі союзники можуть посилити підтримку Україні - Столтенберг

За результатами саміту НАТО у Вільнюсі союзники посилять свою підтримку Україні. Таке сподівання висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, підкресливши, що допомагати Києву - в інтересах безпеки усіх країн Альянсу.

Питання довгострокової підтримки України напередодні зустрічі країн НАТО у Вільнюсі стало одною з ключових тем зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга із президентом США Джо Байденом.

"Що більше території українцям вдасться звільнити (під час контрнаступу - ред.), то сильнішими вони будуть за майбутнім столом переговорів. І тим вірогідніше те, що в якийсь момент президент Путін зрозуміє, що він ніколи не зможе виграти свою агресивну війну на полі бою", - сказав генсек Північноатлантичного Альянсу.

До початку переговорів у Білому Домі обидва лідери наголосили на спільних зусиллях країн НАТО у підтримці України, окремо Байден подякував Столтенбергу за його потужне лідерство.

"Брутальне російське вторгнення в Україну стало не лише нападом на Україну, а й на ключові цінності та свободу людей усюди, тому президенту Путіну не можна дозволити виграти цю війну, тому що це буде не лише трагедією для українців, а й зробить світ більш небезпечним. Це відправить послання авторитарним лідерам в усьому світі, зокрема, Китаю, що вони можуть досягати своїх цілей військовою силою, і тоді ми станемо більш вразливими. Тож це в інтересах нашої безпеки - підтримувати Україну", - додав Столтенберг.

Говорячи про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, Байден сказав: "Понад 40 країн віддані (збереженню) незалежності України, думаю, це дуже чітке повідомлення. З Божою поміччю, ми збережемо цю єдність".

"Путін зробив помилку. Він сподівався на "фінляндизацію" НАТО, а отримав "натовізацію" Фінляндії та, сподіваюсь, невдовзі Швеції", - додав Байден.

Раніше Голос Америки повідомляв, що під час спільного виходу до преси із держсекретарем США Ентоні Блінкеном Єнс Столтенберг заявив, що "військова підтримка України з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою просто зараз, оскільки українці почали наступ, вони тільки розпочали, але набирають силу".