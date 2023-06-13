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- Голос Америки
На саміті НАТО у Вільнюсі союзники можуть посилити підтримку Україні - Столтенберг
За результатами саміту НАТО у Вільнюсі союзники посилять свою підтримку Україні. Таке сподівання висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, підкресливши, що допомагати Києву - в інтересах безпеки усіх країн Альянсу.
Питання довгострокової підтримки України напередодні зустрічі країн НАТО у Вільнюсі стало одною з ключових тем зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга із президентом США Джо Байденом.
"Що більше території українцям вдасться звільнити (під час контрнаступу - ред.), то сильнішими вони будуть за майбутнім столом переговорів. І тим вірогідніше те, що в якийсь момент президент Путін зрозуміє, що він ніколи не зможе виграти свою агресивну війну на полі бою", - сказав генсек Північноатлантичного Альянсу.
До початку переговорів у Білому Домі обидва лідери наголосили на спільних зусиллях країн НАТО у підтримці України, окремо Байден подякував Столтенбергу за його потужне лідерство.
"Брутальне російське вторгнення в Україну стало не лише нападом на Україну, а й на ключові цінності та свободу людей усюди, тому президенту Путіну не можна дозволити виграти цю війну, тому що це буде не лише трагедією для українців, а й зробить світ більш небезпечним. Це відправить послання авторитарним лідерам в усьому світі, зокрема, Китаю, що вони можуть досягати своїх цілей військовою силою, і тоді ми станемо більш вразливими. Тож це в інтересах нашої безпеки - підтримувати Україну", - додав Столтенберг.
Говорячи про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, Байден сказав: "Понад 40 країн віддані (збереженню) незалежності України, думаю, це дуже чітке повідомлення. З Божою поміччю, ми збережемо цю єдність".
"Путін зробив помилку. Він сподівався на "фінляндизацію" НАТО, а отримав "натовізацію" Фінляндії та, сподіваюсь, невдовзі Швеції", - додав Байден.
Раніше Голос Америки повідомляв, що під час спільного виходу до преси із держсекретарем США Ентоні Блінкеном Єнс Столтенберг заявив, що "військова підтримка України з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою просто зараз, оскільки українці почали наступ, вони тільки розпочали, але набирають силу".
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"Інвестиції призначені не лише для наших друзів в Україні, але й для демократій у всьому світі", – Майк Квіглі. Відео
Погоджується із республіканцем Макконнелом також і конгресмен-демократ, Майк Квіглі. За словами останнього – “Якби Україна не тримала оборону, нинішній кордон війни проходив би у Молдові, Балтійських країнах і навіть Польщі”.
"Українці розпочали контрнаступ", – Єнс Столтенберґ. Відео
"Підтримка НАТО, надана Україні робить різницю на полі бою. Українці розпочали контрнаступ. Вони просуваються вперед. Вони мають здобутки. Це лише початок", – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ
Кірбі про контрнаступ: Утримайтесь від оцінок з точки зору диванного спостерігача. Відео
“Йдуть наступальні бойові дії. Про це немає жодних питань. Але характеризувати їх має Президент Зеленський, а не ми. І, безперечно, ЗСУ будуть вирішувати, коли повідомляти. Це війна. І вона жорстока”, – заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
- Голос Америки
- Катерина Лісунова
"Інвестиції в Україну - це підтримка демократії в усьому світі" - конгресмен Майк Квіґлі
Допомога Україні зміцнить демократію в усьому світі, заявив конгресмен-демократ Майк Квіґлі, реагуючи на заяву лідера Республіканської партії в Cенаті Мітча Макконнелла про те, що допомога Україні є прямою інвестицією в безпеку Америки.
“Якби Україна не тримала оборону, нинішній кордон війни проходив би у Молдові, Балтійських країнах і навіть у Польщі”, - сказав конгресмен Квіглі.
"Я рідко погоджуюсь з сенатором Макконнеллом, але тут він має рацію. Це інвестиція в демократію та нацбезпеку не тільки США. … Ми маємо згадати, чому ми воювали у Другій світовій, чому наші предки з усіх сил стримували автократів світу від зазіхання на демократичні території?
Сьогодні Пекін спостерігає, маючи власні інтереси щодо Тайваню. Так само спостерігають й інші автократи. Отже, нинішні інвестиції призначені не лише для наших друзів в Україні, але й для демократій у всьому світі. У своїй останній інавгураційній промові Франклін Рузвельт процитував поета Ральфа Емерса: Щоб мати друга ми повинні стати другом, - наша взаємозалежність очевидна”, - наголосив законодавець від Демократичної партії.
Як повідомляв Голос Америки, лідер Республіканської партії в Cенаті Мітч Макконнелл під час виступу в Конгресі в понеділок наголосив на необхідності продовжувати надсилати в Україну військову допомогу: "Підтримка України з боку Америки зробила значно більше, ніж підтримала оборону. Як я неодноразово казав, відправлення смертоносних західних можливостей на передову була прямою інвестицією у власну безпеку Америки.
Дозвольте мені чітко сказати: ця допомога означає більше робочих місць для американських робітників і новішу зброю для американських військовослужбовців", - сказав лідер республіканців Сенаті Мітч Макконнелл.
Макконнелл неодноразово заявляв про підтримку України і навіть критикував своїх однопартійців, як то колишнього президента США Дональда Трампа, за недостатньо проукраїнську позицію. Чинний президент США Джо Байден, представляє Демократичну партію і проводить політику підтримки України.
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