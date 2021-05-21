Байден розповів про зусилля, які привели до припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом

У п’ятницю 21 травня в смузі Газа почало діяти перемир’я між Ізраїлем та войовничим палестинським угрупованням Хамас.

Президент США Джо Байден сказав, що ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу у четвер повідомив йому про досягнення «взаємного і безмовного припинення вогню».

Ми година за годиною вели інтенсивні переговори на високому рівні.

Упродовж 11 днів Хамас зі своїх позицій у смузі Газа обстрілював ізраїльські міста ракетами, звинувачуючи Ізраїль в утисках палестинців у Єрусалимі.

Ізраїль відповідав артилерійськими обстрілами та авіарейдами на об’єкти в Газі.

Ізраїльтяни опинилися під міжнародним осудом за зруйновані будівлі та за жертви серед цивільного населення.

Згідно з офіційними даними в Газі загинули 230 людей, зокрема 65 дітей, а в Ізраїлі - 12.

«Ті бої призвели до трагічних смертей багатьох цивільних, включно з дітьми, і я передав свої щирі співчуття всім родинам ізраїльтян і палестинців, які втратили близьких, а також висловив надію на зцілення поранених», - сказав Джо Байден.

ООН каже, що 72 000 палестинців втратили дах над головою.

«Ми година за годиною вели інтенсивні переговори на високому рівні», - розповів президент про зусилля США, які він назвав «тихою дипломатією».

Байден сказав, що упродовж останніх 11-ти днів він розмовляв з Нетаньягу 6 разів, а у четвер також вів переговори з президентом Єгипту Абдель-Фаттахом ель-Сіссі.

До активних міжнародних зусиль долучалися також дипломати з Європи, зокрема в Ізраїль прилітав німецький міністр закордонних справ Гайко Маас та інші.

Джо Байден сказав, що найближчим часом США будуть діяти в межах ООН та інших організацій, щоб надіслати допомогу мешканцям Гази для сприянні у відбудові зруйнованого.

Американський президент наголосив, що ті зусилля будуть координуватися з палестинської адміністрацією, але не з Хамасом, щоб «не дозволити тій організації відновити арсенали».

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