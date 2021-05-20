Переговори Блінкена з Лавровим співпали з обмеженими санкціями США щодо Північного потоку-2

Керівники дипломатичних відомств США та Росії Ентоні Блінкен і Сергій Лавров після своїх перших переговорів підтвердили серйозні розбіжності між країнами, але заявили про можливість співпраці у певних питаннях.

Після зустрічі, яка тривала у Рейк’явіку 19 травня майже дві години, Державний департамент повідомив, що Блінкен у розмові зокрема нагадав про американську стурбованість стягуванням російських військ до України.

Не таємниця, що у нас є розбіжності... Але є багато сфер, де наші інтереси перетинаються...

Держсекретар написав у Twitter, що розмова мала на меті «випробувати пропозицію про більш стабільні і передбачувані відносини з Москвою».

Міністр Лавров після переговорів сказав російським журналістам, що розмова була «конструктивною», і що Росія запропонувала широкий стратегічний діалог.

Блінкен, згідно офіційним повідомленням, закликав Росію звільнити двох утримуваних американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда, а також висловив стурбованість долею ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального та діями Москви проти Голосу Америки та Радіо Свобода.

Жодна зі сторін не додала подробиць стосовно планованої на наступний місяць зустрічі президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним.

Але агентство Associated Press, цитуючи неназваного чільного представника США, переповідає, що зустріч була «гарним початком» і «без полеміки», що дозволило сторонам «визначити багато питань, які можливо обговорюватимуть два президенти».

Зустріч у Рейк’явіку відбулася на тлі повідомлень, що адміністрація президента Байдена вирішила обмежити санкції, які мають на меті стримати добудову російського газопроводу до Німеччини.

США далі наполягають на тому, що ще не завершений газопровід Північний потік-2 стане джерелом загроз для Європи, і нове коло американських санкцій далі спрямоване проти восьми російських компаній та суден, причетних до проекту.

Але адміністрація вирішила не накладати санкції на дві німецькі компанії, що мають вирішальну роль у будівництві, а також на німецького громадянина - керівника компанії Північний потік-2.

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