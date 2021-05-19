США засудили висловлювання Ердогана - Туреччина ж критикує позицію Вашингтона щодо палестино-ізраїльського конфлікту

США рішуче засуджують недавні висловлювання президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана як антисемітські, заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс. Текст заяви розміщено на сайті Державного департаменту США.

«Ми закликаємо президента Ердогана і інших турецьких лідерів утриматися від провокаційних висловлювань, які можуть спровокувати нове насильство», - йдеться в заяві Прайса.

«Антисемітським висловлюванням не може бути місця», - додав він.

Прайс не уточнив, які висловлювання Ердогана США вважають антисемітськими. Держдепартамент не відповів на прохання про роз'яснення.

Раніше Ердоган засудив Ізраїль за нанесення повітряних ударів по Газі і назвав його «терористичною державою», після того як ізраїльська поліція обстріляла гумовими кулями які кидали каміння палестинців в Єрусалимі.

«Сполучені Штати зберігають глибоку прихильність боротьбі з антисемітизмом у всіх його формах, - зазначив Прайс. - Ми серйозно ставимося до насильства, яке часто супроводжує антисемітизм, і до небезпечної брехні, яка лежить в його основі. Ми завжди повинні протиставляти брехні факти і відповідати на злочину на грунті ненависті правосуддям».

Уряд Туреччини відкинув звинувачення з боку США.

"Ремарки нашого президента були адресовані не єврейському народу, а уряду Ізраїлю, який спричинив своїми невибірковими атаками проти Палестини, які тривають багато днів, смерті багатьох невинних палестинців, більшість з яких становили діти, жінки та молодь", - йдеться у заяві МЗС Туреччини.

У заяві також заявляється, що антисемітизм "ніколи не пустив коріння у суспільстві" Туреччини. Уряд Туреччини також заявив, що концепція антисемітизму "не повинна експлуатуватись для того, щоб захистити уряду Ізраїлю від критики, чи надати йому безкарність" і вказав на блокування США резолюції Радбезу ООН із закликом до деескалації палестино-ізраїльского конфлікту.

Позиція США у Радбезі ООН днями стала об'єктом критики всередині Демократичної партії США.

"Огидно та аморально, що США підтримують це насильницьке кровопролиття. Я не знаю жодного іншого випадку, коли США активно блокували б припинення вогню та дозволяли різнанину мирних жителів", - заявила днями конгресвуман-демократка Ільхан Омар.

"Ми закликаємо адміністрацію США спробувати зупинити атаки Ізраїлю на мирне населення, замість того щоб робити несправедливі та безпідставні звинувачення проти наших людей", - заявили в уряді Туреччини.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що доповідь ​Державного департаменту США щодо свободи віросповідання вказала, серед іншого, що Американські дипломати в Україні, включно з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін, спілкувались з посадовцями Офісу президента України, міністерств та членами парламенту про протидію проявам антисемітизму, які зростають

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