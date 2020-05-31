Байден випереджає Трампа на 10 пунктів у передвиборчому рейтингу – опитування

Колишній віце-президент США, ймовірний кандидат від демократів на президентський виборах 2020 Джо Байден на 10 відсотків випереджає кандидата від республіканців, президента Дональда Трампа. Про це свідчать результати опитування, проведеного ABC спільно з Washington Post.

Відповідно до оприлюдненого у неділю опитування, 53% зареєстрованих виборців віддають перевагу Байдену, порівняно з 43%, які прихильні до Трампа. Останнє опитування вказує на позитивну динаміку для Байдена. У березні Байден мав 49% підтримки, Трамп – 47%.

Разом з тим, згідно з опитуванням, прихильники Трампа висловлюють високий рівень ентузіазму щодо свого кандидата.

87% прихильних до Трампа сказали, що однозначно проголосують за нього у листопаді. Порівняно з 68% прихильників Байдена, які сказали, що безсумнівно віддадуть свій голос за колишнього віце-президента.

69% готових проголосувати за Трампа сказали, що «мають великий ентузіазм» щодо свого кандидата. Серед прихильників Байдена таких виявилось лише 34%.

53% опитаних сказали, що вони не задоволені тим, як президент Трамп бореться з пандемією коронавірусу, це на два відсотка більше, ніж у березні.

Опитування було проведене 25-28 травня, опитали 1001 зареєстрованого виборця. Статистична похибка становить 3,5%.

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