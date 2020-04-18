Жінка, розбирається в економіці, має спільні погляди: Як Байден шукає кандидатуру на посаду віце-президента – The Hill

Видання The Hill, з посиланням на джерела у виборчому штабі колишнього віце-президента Джозефа Байдена, повідомляє, що йому радять обрати в якості кандидата на посаду віце-президента від Демократичної партії особу, яка має солідний послужний список у галузі економіки. Саме ці знання та продемонстровані успіхи є важливими в країні, економіка якої потерпає через пандемію коронавірусу.

Раніше Байден заявляв, що хоче, аби його віце-президентом була жінка. Ще однією вимогою, казав він, є те, що з цією людиною йому має бути комфортно і вона має поділяти його погляди на основні питання. Саме такими, каже він, в нього були відносини із колишнім президентом Бараком Обамою, коли він перебував на посаді віце-президента.

«Це дуже важливо, що кого б я не обрав, ця людина абсолютно поділяла мої політичні ідеї», - казав він.

Серед кандидатур, чия популярність останніми днями зростає, - губернаторка Мічигану Ґретхен Вітмер, яка очолює зусилля свого штату у протистоянні пандемії коронавірусу. Помічники Байдена розповіли виданню, що вона відповідає усім критеріям.

Інша кандидатура, яка останнім часом активно обговорюється, - Камала Гаріс, сенаторка від штату Каліфорнія, яка була головним прокурором у Сан-Франциско і балотувалася на посаду президента. Називається ім’я іншої учасниці перегонів – Елізабет Воррен, сенаторки від штату Массачусетс.

Політолог Кеннет Баєр каже - найголовніше, щоб Байден обрав когось, хто «може, у разі потреби його замінити».

Джерела видання кажуть, що процес вибору кандидатури на посаду віце-президента тільки почався і в кампанії лише намагаються розібратися, як це можна зробити в умовах заходів із соціальної ізоляції, коли секретну інформацію важко захистити.

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