Байден застерігає про більші жертви від COVID-19, якщо не буде координації з Трампом

Джо Байден, який готується стати президентом США, застеріг, що відмова чинного президента Дональда Трампа визнавати перехідну адміністрацію може погіршити наслідки пандемії COVID-19.

Застереження пролунало на тлі повідомлень про успіхи у розробках вакцин від коронавірусу і сподівань, що щеплення можуть розпочати вже до кінця цього року.

Якщо ми не будемо координувати, то помре більше людей.

Всесвітня організація охорони здоров’я вказує, що навіть за умов успіху з вакцинами, найближчим часом кількість доз вакцин буде недостатньою, і тим часом пандемія розростається з новою силою у Європі та у Північній Америці.

«Якщо ми не будемо координувати, то помре більше людей», - сказав Джо Байден у відповідь на запитання журналіста у понеділок у Вілмінґтоні в штаті Делавер.

Байден знову сказав про «дуже темну зиму» попереду і закликав Конгрес США негайно схвалити законопроект про фонд на $3 трильйони для підтримки економіки ураженої наслідками пандемії.

«Я не можу зрозуміти, як президент далі грає в гольф і не робить щось з цього приводу, - сказав Байден, додавши - Принаймні можна було б подумати, що він хотів би закінчити на позитивній ноті».

Президент Дональд Трамп і далі не визнає своєї поразки, оскаржуючи результати голосування і стверджуючи про фальсифікації на виборах.

«Я виграв», - написав Трамп у Twitter в понеділок.

«Ні. Це Байден виграв вибори», - відповіло на цей допис агентство Associated Press зі статтею, в якій вказало, що Байден здобув перемогу у ключових штатах і має більше ніж потрібних 270 голосів вибірників, щоб стати президентом.

Великі відкриття, які зупинять китайську чуму, були зроблені при мені.

Джо Байден сказав, що в американців закінчується страховка, яка допомагала декому в умовах безробіття, і що 20 мільйонів людей можуть втратити домівки, бо не мають грошей на оплату іпотечних позик або ренти.

Байден і Камала Гарріс, яка готується стати віце-президентом, провели прес-конференція про ситуацію в американській економіці, що ускладнилася через збільшення випадків COVID-19.

Зростання кількості заражених і людей у лікарнях змусило владу у низці штатів і місцевостей запроваджувати карантинні обмеження на роботу деяких підприємств.

«Очевидно, що зараз ми перебуваємо у чорній дірі, принаймні з огляду на те, як розвивається COVID», - сказав Байден представникам бізнесу та профспілок.

Президент Дональд Трамп, який у понеділок не з’являвся на людях, натомість поширював оптимістичні повідомлення про зростання на біржі, яке відбулося після повідомлень про успіхи у розробках вакцин.

Біржовий індекс Dow Jones Industrial Average у понеділок зріс на 1,6%.

«Будь ласка, пам’ятайте, що ті великі відкриття, які зупинять китайську чуму, були зроблені при мені», - написав президент у Twitter, відгукуючись на повідомлення про ефективність вакцин розроблених компанією Pfizer, а також компанією Moderna.

«Вони, як виглядає, готові», - сказав про вакцини Байден, який також скритикував Трампа за коментарі, що на його думку можуть підштовхнути людей уникати щеплень.

Масові щеплення у США можуть розпочатися через кілька місяців, але тим часом кількість заражених і госпіталізованих з коронавірусом досягає нових рекордних рівнів.

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