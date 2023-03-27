Байден розширює мережу Саміту демократій, на тлі росту занепокоєнь щодо Росії та Китаю

Сполучені Штати у вівторок розпочинають друге засідання Саміту за демократію, намагаючись створити єдиний фронт проти авторитаризму, в той час, як Росія атакує Україну, а Китай застосовує агресивну дипломатію.

Президент США Джо Байден вступив на посаду, обіцяючи відстоювати демократію, і в перший рік президентства провів інавгураційний саміт, який мав на меті підтвердити лідерство США.

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Цього разу, у відповідь на критику, що перший саміт надто зосереджувався на США, Байден долучив співведучих на кожному континенті: президентів Замбії, Коста-Ріки, Південної Кореї та прем’єр-міністра Нідерландів.

Загалом він запросив 121 лідера на триденний, переважно віртуальний саміт — на вісім більше, ніж у 2021 році.

Саміт відбувається в той момент, коли загрози демократії змінюються «від важливих, але повільних загроз, до таких, які є одночасно важливими та надзвичайно актуальними», — сказав Марті Флекс, директор відділу людських ресурсів правової ініціативи в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

У сесіях візьмуть участь представники громадянського суспільства для обговорення низки викликів для демократії, включаючи технологію стеження, в якій у США вбачають більшу загрозу, на тлі потужного технологічного прогресу Китаю.

«За відсутності проектів Конгресу в цій сфері, важливо, щоб адміністрація взаємодіяла на двосторонній основі з іншими країнами, а також з компаніями щодо добровільних дій, які можна вжити в проміжний період», — сказав Флекс.

Туреччину, Угорщину не включили

Саміт відкриється у вівторок віртуальною розмовою про мир в Україні за участю президента України Володимира Зеленського.

Не тільки послання, але й обстановка разюче контрастуватиме з першим самітом, де Зеленський, який тепер є лідером воєнного часу у військовій формі, минулого року був гладко поголений і одягнений у чорний костюм.

Хоча Байден дотримався своєї передвиборчої обіцянки на саміті демократій, він розчарував деяких правозахисників, пом’якшивши попередні обіцянки уникати автократичних лідерів.

Минулого року Байден відвідав Саудівську Аравію, визнаючи роль королівства на нафтових ринках, і Єгипет, який приймає кліматичний саміт і є партнером США в регіональній безпеці, і він активно співпрацював з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо України.

Жодна з цих трьох країн не запрошена на саміт, як вияв критики, особливо щодо Ердогана, який йде на вибори 14 травня після двох десятиліть перебування при владі, на тлі звинувачень у поширенні авторитаризму.

Серед країн Європейського Союзу, Байден не запрошує Угорщину, де минулого року прем’єр-міністр Віктор Орбан виграв четвертий термін, але його звинувачують у відхиленні від ліберальних цінностей через придушення преси, засудження неєвропейських біженців і схвальні відгуки щодо Москви.

Серед партнерів США, не запрошених на саміт – Сінгапур, де вибори загалом вважаються вільними, але свободу зібрань обмежено і засоби масової інформації зарегульовані, і Бангладеш, де сотні були заарештовані відповідно до Закону про цифрову безпеку.

Державний департамент США відмовився обговорювати критерії включення до саміту.

“Однак ми повторюємо, що під час саміту ми прагнемо включити і представити країни різних регіонів та соціально-економічного стану, — сказав речник Держдепартаменту. - Ми не прагнемо визначити, які країни є демократичними, а які — ні”.

Індію, яка розвиває партнерство зі США, і яку називають найбільшою демократією у світі, є у списку відвідувачів, хоча нещодавно лідера опозиції Рахула Ганді було виключено з парламенту, крок прем’єр-міністра Нарендри Моді, який викликав занепокоєння правозахисних груп.

Сусід та головний суперник Індії, Пакистан, де Імрана Хана минулого року скинули з посади прем’єр-міністра, а згодом висунули звинувачення, також у списку.

Запрошено більше африканських країн

З країн, які отримали запрошення після того, як їх не було у 2021 році, п’ять знаходяться в Африці, включаючи Танзанію, де президент Самія Сулуху Хасан пообіцяв відновити політику конкуренції, і Кот-д’Івуар, де напруженість зменшилася після тихих виборів 2021 року. , а також Гамбія, Мавританія та Мозамбік.

У Латинській Америці Байден вперше запрошує Гондурас, який отримав похвалу за покращене проведення виборів 2021 року, незважаючи на постійне насильство та нещодавню передачу Китаю зв’язків з Тайванем.

Саміт відбувається в той момент, коли Сполучені Штати зосереджуються на Африці, куди Китай і Росія пробиваються вперед.

Цього тижня віце-президентка Камала Гарріс відвідає Гану, Танзанію та Замбію, президента Замбії, Хакаїнде Хічілема, Вашингтон вважає взірцем демократії, і він проводитиме власні заходи як співорганізатор саміту.

Freedom House, дослідницька група, яка підтримується США, у своєму останньому щорічному звіті помітила загальне погіршення глобальної демократії, а також зростаючу кількість яскравих плям.

Кейті Ларок, координатор групи для саміту, сказала, що хоча одна зустріч сама по собі не буде вирішальною, зібрання відкриває можливості.

Демократії можуть "координувати зміни політики, здатні можуть стримувати авторитарну агресію", - сказала вона.