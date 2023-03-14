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Байден розраховує найближчим часом поговорити з лідером Китаю
Сполучені Штати хочуть відновити регулярний зв’язок із Китаєм, і президент Джо Байден розраховує поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном телефоном найближчим часом, заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє агенція Reuters.
Сам Байден, відповідаючи на запитання, чи буде він говорити з Сі найближчим часом, відповів "так", але він відмовився повідомити, коли саме планується ця розмова. Джо Байден і Сі Цзіньпін у листопаді минулого року провели переговори на Балі. Тоді, серед іншого, обговорювалася ситуація в Україні.
Раніше Голос Америки повідомляв, що вже наступного тижня Сі Цзіньпін може відвідати Росію і провести телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабного вторгнення Москви.
Кілька джерел, знайомих із планами, повідомили Reuters, що Сі може відвідати Москву раніше, ніж очікувалося, у відповідь на давнє запрошення президента Росії Володимира Путіна. Про його плани також провести відеоконференцію із Зеленським повідомила Wall Street Journal з посиланням на джерела, які Reuters не вдалося підтвердити незалежно.
З минулого місяця Сполучені Штати неодноразово заявляли, що вони вважають, що Китай розглядає можливість озброїти Росію, але Пекін це заперечує. Зеленський сказав, що це спровокує Третю світову війну, але також вважає, що Пекін усвідомлює ці ризики, маючи на увазі, що сумнівається в такій ймовірності.
Китай і Росія уклали "безмежне" партнерство в лютому 2022 року, за кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну, і обидві сторони неодноразово публічно підтверджували міцність своїх зв’язків. Головний дипломат Китаю відвідав Москву в лютому на тижні першої річниці війни, коли президент США Джо Байден відвідав Київ.
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Туреччина каже, що переговори про зернову угоду тривають
Переговори щодо продовження угоди, яка дозволяє експорт українського зерна Чорним морем, ще тривають, повідомляє Міноборони Туреччини.
При цьому, як повідомляє Reuters, у вівторок речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія продовжила угоду на 60 днів як "жест доброї волі". Він розкритикував Захід за недостатні зусилля для усунення перешкод для російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив і заявив, що контакти щодо угоди триватимуть.
Напередодні Україна заявила, що пропозиція Росії продовжити дію зернової ініціативи на короткий термін суперечить укладеній раніше угоді, яку підписали ООН та Туреччина. За даними ООН, початково Чорноморська зернова угода була укладена 22 липня 2022 і мала термін дії 120 днів. 17 листопада її продовжили ще на 120 днів, тепер термін її дії закінчується цієї суботи, 18 березня 2023 року.
Раніше на зустрічі країн Групи двадцяти в Індії державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію продовжити дію Чорноморської угоди. Але як заявила адміністраторка американської урядової агенції USDAID Саманта Пауер, росіяни блокують експорт зерна тим, що сповільнили процес інспекції суден настільки, щоб вивезення зерна стало невигідним для українських фермерів. Також Пауер застерегла, що не варто переоцінювати важливість угоди, адже вона не працює достатньо ефективно.
Україна та Росія є важливими постачальниками продовольства у світі. До повномасштабної війни Україна експортувала приблизно три чверті виробленого зерна. Згідно з даними Європейської комісії, близько 90% цього експорту відправлялося морем із чорноморських портів України. Таким чином, війна та її вплив на експорт зерна мають серйозні наслідки, особливо для глобального Півдня, який значною мірою залежить від них.
Російські державні видання пишуть, що Кремль намагається отримати від західних країн гарантії щодо безперешкодного експорту російського аміаку, хоча домовленість не мала на меті сприяти російському експорту зерна, а Росія продовжує експортувати великі обсяги зерна та іншої сільськогосподарської продукції поза угодою.
Остін і Резніков обговорили пріоритети "Рамштайну-10"
Глава Пентагону Ллойд Остін обговорив із міністром оборони України Олексієм Резніковим пріоритети зустрічі Контактної групи з питань оборони "Рамштайн-10", що відбудеться 15 березня.
"Сьогодні я мав розмову зі своїм добрим другом і колегою Олексієм Резніковим, - написав Остін у Twitter. - США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".
"Ми порівняли нотатки про нашу співпрацю та шлях до Перемоги. Ця щира підтримка союзників робить мене дуже оптимістичним щодо майбутнього. Солідарність стає ефективністю на полі бою", - написав Резніков.
Участь у попередньому засіданні Контактної групи з питань оборони України 14 лютого взяли понад 50 країн. Тоді США та НАТО пообіцяли Україні додаткову термінову військову допомогу "у вирішальний момент у ході війни" перед початком нового наступу Росії.
Захід не вірить у можливість Росії перемогти, але боїться її раптової поразки – Кофман
Західні оглядачі намагаються з'ясувати справжню ситуацію на фронті в Україні і те, що залишається за кадром репортажів. Серед тих, хто може допомогти розібратися з ситуацією, є експерти, які не лише вивчали російське військо впродовж багатьох років, але і регулярно бувають в Україні, отримуючи найновіші дані.
Одним з таких експертів є народжений в Україні Майкл Кофман, аналітик Центру військово-морського аналізу, який ще до початку вторгнення був переконаний, що Росія піде на Україну великою війною, але зазнає поразки.
За три дні до вторгнення в журналі Foreign Affairs Кофман та його колега Джефрі Едмондс написали статтю «Шок і трепет Росії: чому Москва застосує переважну силу проти України», в якій передбачив поразку Росії. Під час російського вторгнення Кофман регулярно відвідує Україну і став одним з провідних експертів з нинішньої війни, збройних сил Росії та України.
Про те, якою є зараз ситуація на фронті, про майбутній український наступ та про те, чому раптова російська поразка може бути не менш небезпечною, ніж затягування війни, він розповів у розмові з Аароном Девідом Міллером з Фонду Карнегі.
Війна виходить зі стадії «війни на виснаження»
Битви, які Україна веде у різних частинах лінії фронту, відрізняються одна від одної, говорить Кофман. На його думку, узагальнювати їх не можна, і якщо хтось знає, якою є ситуація біля Вугледара, то це не означає, що він знає, як виглядає бій навколо Авдіївки чи бій за Бахмут. Тому, за його словами, аналітики їздять в Україну, щоб проводити польові дослідження і складати власну думку з побаченого.
З того, що він побачив, Кофман робить висновок, що війна, яка перебувала у стадії «війни на виснаження», виходить з цього стану. Росія, яка почала 5-6 наступальних операцій з січня, намагається перехопити ініціативу, але справжнього прориву він чекає від України, коли та збере достатню кількість зброї пізніше навесні.
Говорячи про Бахмут, на якому фокусується увага і західних видань, і самих сторін, Кофман, як і багато інших оглядачів, не вважає, що місто має велике стратегічне значення. Але воно перетворилося на символ українського спротиву, бо оборона міста триває з липня минулого року. На думку американського експерта, українська сторона намагається втримати місто до початку широкомасштабного контрнаступу і поки що їй це вдається.
Українська армія поспішає з контрнаступом
Український контрнаступ, на думку Кофмана, не лише можливий після кількох місяців війни на виснаження, але і найбільш імовірний у найближчі місяці. Як очікує Кофман, йтиметься не про одну блискавичну операцію, а серію операцій в різних місцях, подібно до того, як проходив наступ на Херсон і Харків. І переваги у цьому наступі, на думку Кофмана, - на боці України через недолугі дії самих росіян.
«Завдання, з одного боку, ускладнюється тим фактом, що російські військові мають досить високу щільність сил і укріплені лінії. Але з іншого боку, воно стало легше через наступ Росії цієї зими, тому що російські військові вирішили вичерпати ту кількість живої сили та боєприпасів, які вони мали на наступ, що мав, на мою думку, мізерні шанси на успіх», – сказав Кофман.
Як вважає експерт, українське командування поспішає з наступом, і почне його, навіть не маючи всієї необхідної зброї, бо існують побоювання, що деякі союзники вирішать, що війна зайшла в глухий кут, і будуть орієнтуватися більше на переговори з росіянами, ніж на допомогу Україні, щоб вона перемогла. Також сенс поспішати є навіть з суто військової точки зору, щоб не дати росіянам закріпитися на позиціях, каже Кофман.
«Вони збирають 3 армійські корпуси, і це значні формування, що складаються з кількох бригад. Я думаю, що вони збирають і персонал, і техніку, які їм потрібні. І вони сподіваються, що Захід, а саме США, забезпечить їх достатньою кількістю артилерійських боєприпасів для оборони, тому що українська армія – це перш за все артилерійська армія», – каже Кофман.
Він додає, що його турбує стан українського війська, його підготовки, тому що найкращі кадри, професійні, найбільш підготовлені і мотивовані - гинули першими.
«Люди, які зараз є в українській армії, були мобілізовані, і не просто мобілізовані, які пройшли попередню службу, а мобілізовані, які раніше були цивільними особами, тобто не мають жодного знання про військові справи, – каже Кофман і додає, що з боку союзників важливо не мати завищених очікувань від таких сил. – Ви повинні бути обережними, щоб не перевантажувати їх припущеннями, що вони зможуть проводити наступальні загальновійськові операції лише тому, що ви дали їм зброю і вони пройшли деяку обмежену підготовку».
Яка зброя потрібна Україні?
Попри те, що головна увага медіа зосереджена на танках та літаках F-16, на думку Кофмана, два пріоритети – це артилерія та боєприпаси до неї, а також протиповітряні системи, що вражають наземні цілі. Бронетехніка, включно з танками, як він вважає, - лише на третьому місці. Дуже важливо, на його думку, щоб піхота була механізованою, щоб солдати пересувалися не пішки, а в бронемашинах. Це особливо важливо для наступальних операцій.
Щодо літаків F-16, то, як каже Кофман, це питання пріоритетів. Гроші, які виділяють США, можна використати на ці літаки і на підготовку пілотів, а можна використати на ту зброю, яка буде вирішальною, тобто ту, яка надійде зараз, протягом наступних місяців, коли буде вирішуватися доля цієї війни. При цьому, як наголошує Кофман, кількість цієї зброї має значення.
Експерт також попереджає, що перемога України, як би її не визначали, не означатиме остаточного закінчення війни. Він навів приклад Близького Сходу, коли Шестиденна війна Ізраїлю з Сирією, Єгиптом та Йорданією завершилася на користь Ізраїлю, але це не завадило Єгипту вести війну на виснаження Ізраїлю ще протягом кількох десятиліть. Тому навіть переможена Росія залишиться силою, з якою буде потрібно рахуватися.
Ядерна ескалація все ще можлива, якщо російська армія зазнає раптового краху
Як каже Кофман, найгостріші моменти щодо ядерної ескалації були навесні минуло року та у жовтні, коли росіяни відчували, що програють. І в майбутньому, на його думку, ядерні погрози можуть бути небезпечними, залежно від обставин на полі бою. На думку експерта, небезпека використання тактичної ядерної зброї зросте, якщо російські сили зазнають руйнівної поразки, після якої, на думку командування, зібрати військо буде неможливо. Тобто, як пояснює експерт, не йдеться про поразку в якійсь одній операції, а саме про крах російської армії.
І в цьому випадку місцем такої поразки не обов’язково має бути Крим як якась символічна точка, каже Кофман. Навпаки, якщо справа дійде до Криму, то найімовірніше, до того часу російські військові вже будуть мати час на те, щоб обдумати, що сталося і що робити далі.
Набагато небезпечнішою було б ситуація каскадного колапсу, коли російські керівники не мали б достатньо часу для роздумів, достатньо інформації для аналізу і реагували б емоційно, а військові б казали, що зупинити воєнну катастрофу можна лише завдяки використанню тактичної ядерної зброї.
Розраховувати на те, що в російському командуванні буде хтось, хто мислить тверезо і відмовиться виконувати цей наказ, на думку Кофмана, не доводиться, бо вони вже виконали багато наказів, які раніше здавалися неймовірними, включно з першим – почати війну проти України.
США, Австралія і Британія кажуть, що атомні підводні човни стабілізуватимуть світ
Президент США Джо Байден з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі та прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком заявили, що угода про надання австралійцям новітніх атомних човнів є частиною необхідного посилення співпраці в галузі безпеки у регіонах Тихого й Індійської океанів з огляду на зростання військової потуги Китаю.
Президент Байден підкреслив, що йдеться про підводні човни з атомними двигунами, а не про атомні озброєння, і що сторони зобов’язують дотримуватися угоди про непоширення ядерної зброї.
Незаконне вторгнення Росії в Україну, зростання напористості Китаю, дестабілізуюча поведінка Ірану й Північної Кореї - все це загрожує сформувати світ, в якому пануватиме небезпека...Ріші Сунак
За результатами зустрічі трьох керівників на американській військовій базі в Сан Дієґо 13 березня повідомлено, що австралійський військовий флот отримає атомні підводні човни розроблені у США, які будуть збудовані в Британії та Австралії з використанням технологій трьох країн, зокрема йдеться про новітні реактори британської компанії Rolls-Royce.
Вже цього року австралійські моряки прибудуть на американські й британські бази для навчання на атомних підводних човнах.
З 2027 року в австралійському Перті базуватиметься невелика кількість американських і британських човнів.
А приблизно з 2030 року Австралія купить для свого флоту три атомних підводних човни і матиме можливість придбати ще два.
Розрахована на кілька десятиріч угода в межах тристороннього пакту AUKUS коштуватиме сотні мільярдів доларів.
Уряди трьох країн заявляють про потребу таких витрат, а також наголошують, що це означатиме створення тисяч робочих місць і підштовхне промислові розробки.
«Виковуючи це нове партнерство, ми знову показуємо, як демократії можуть забезпечувати безпеку й добробут не лише для нас, але й для цілого світу», - заявив президент Байден.
Невдоволення Китаю
Китай заявив, що дії США, Австралії та Британії не сприяють стабільності, а навпаки - посилюють протистояння.
Речник китайського міністерства закордонних справ заявив, що у Пекіні ті кроки вважають ознакою «мислення часів Холодної війни».
Але західні лідери наполягають, що вимушені приділяти більше уваги питаннями безпеки з огляду на те, що посилення Китаю разом з агресивними діями Росії вже стає викликом для світового порядку.
«Незаконне вторгнення Росії в Україну, зростання напористості Китаю, дестабілізуюча поведінка Ірану й Північної Кореї - все це загрожує сформувати світ, в якому пануватиме небезпека, безлад і розкол», - сказав британський прем’єр-міністр Ріші Сунак.
Китай не раз заявляв про спільність інтересів з Росією, і Пекін так і не засудив Москву за напад на Україну, що переріс у найбільшу війну в новітній Європі.
Китайські представники кажуть, що підтримують принципи суверенітету й територіальної цілісності держав, але китайська делегація в ООН не голосувала за резолюції з вимогами виведення російських військ з України.
В азійсько-тихоокеанському регіоні зростає стурбованість натяками Пекіна про можливість застосування сили проти Тайваню на тлі збільшення китайської військової сили включно з китайськими атомними підводними човнами.
«Ми інформуємо їх про AUKUS і зробили запит на інформацію про їхні наміри», - заявив національний радник США з питань безпеки Джейк Салліван.
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