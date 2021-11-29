"Не привід для паніки" - Байден звернувся до американців щодо нового штаму "Омікрон"

Президент США Джо Байден закликав американців вакцинуватись від COVID-19 а тим, хто пройшов повний курс вакцинацій - робити додаткові щеплення.

Новий штам "викликає занепокоєння, але не є приводом для паніки", наголосив американсьий президент. Він додав, що штам практично однозначно з'явиться і у США.

"Найкращий захист від нового штаму, або будь-яких інших, з якими ми стикались - заявив Байден в понеділок, - це повна вакцинація та додаткове щеплення".

"Поки ми не думаємо, що потрібні будуть додаткові заходи, але якщо це буде потрібно, то моя команда вже працює з Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson над розробкою планів у надвичайних ситуаціях, або додаткової вакцинації", - додав він.

Якщо люди вакцинуються і носитимуть маски, потреби в локдаунах не буде

Вакцинація стане основою заходів зі стримування пандемії взимку. Заходи не будуть включати закриття роботи бізнесу, чи локдауни, оголосив Байден.

"Якщо люди вакцинуються і носитимуть маски, потреби в локдаунах не буде", - додав він.

Напередодні Байдену надав інформацію про штам "Омікрон" головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі.

Поки про новий штам відомо небагато, але через два тижні буде наявно більше інформації про такі характерисники штаму, як його заразність, здатність викликати тяжкі заворювання і те, чи він надає захист проти важкого перебігу хвороби, повідомив Фаучі.

Фаучі також наголосив, що додаткова вакцинація тих, хто пройшов повний курс вакцини, надасть найбільш потужний захист від COVID-19. Команда експертів з питань пандемії рекомендує всім вакцинованим дорослим якомога швидше отримати додаткову вакцинацію.

Як повідомляв "Голос Америки", основні компанії-виробники вакцин від COVID-19 заявили в п'ятницю, що вже почали працювати з новим небезпечним штамом коронавірусу, який виявлено в Південній Африці.

Pfizer та BioNTech в п'ятницю заявили, що вже розпочали досліджувати новий штам і через два тижні лабораторні дослідження покажуть, чи потрібно адаптувати вакцину. Якщо це буде потрібно, компаніям знадобиться 100 днів, щоб адаптована вакцина стала доступною для споживачів, заявили виробники.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Небезпека нового штаму ОМІКРОН - подробиці