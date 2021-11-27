Виробники вакцин вивчають новий штам COVID-19, працюють над адаптацією щеплень

Основні компанії-виробники вакцин від COVID-19 заявили в п'ятницю, що вже почали працювати з новим небезпечним штамом коронавірусу, який виявлено в Південній Африці.

В п'ятницю Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що новий штам викликає занепокоєння і дала йому назву "Омікрон". Цей штам може поширюватись швидше, ніж інші, йдеться у висновку, оприлюдненому за результатами засідання експертів ВООЗ у п'ятницю.

Pfizer та BioNTech в п'ятницю заявили, що вже розпочали досліджувати новий штам і через два тижні лабораторні дослідження покажуть, чи потрібно адаптувати вакцину. Якщо це буде потрібно, компаніям знадобиться 100 днів, щоб адаптована вакцина стала доступною для споживачів, заявили виробники.

Moderna оголосила, що протестує три варіанти додаткових вакцинацій проти штаму "Омікрон". В заяві також йдеться, що мутації штаму "становлять значний можливий ризик більш швидкого зникнення імунітету, як природнього, так і отриманого в результаті вакцинації" і тому саме додаткова вакцинація є відповіддю на поширення нового штаму.

Компанія Johnson&Johnson також заявила про те, що розпочала випробовування ефективності своєї вакцини проти нового штаму.

AstraZeneca вказує, що вже розпочала дослідження в регіонах, де новий штам було виявлено, а саме в Ботсвані та Есватіні.

Після повідомлень про новий штам, починаючи з п'ятниці деякі європейські країни ввели обмеження на подорожі з країн регіону. США обмежили подорожі до низки африканських країн.

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