Чи колишній віце-президент Байден змагатиметься за Білий дім у 2020 році?

Співробітники колишнього віце-президента Джозефа Байдена заявили виданню Politico, що вони готуються на випадок різного розвитку подій перед можливим офіційним повідомленням про змагання Байдена за посаду президента у 2020 році.

Згідно з повідомленнями, одна з можливостей передбачає ранню заяву про кандидатуру, щоб сформувати групу можливих претендентів, або пізнішу – вже після двох попередніх змагань у штатах Айова і Нью-Гемпшир. Ще інша можливість, як повідомляє видання The Hill, Байден буде кандидувати лише на один президентський термін.

Одна з осіб, пов’язана з дискусіями на цю тему, сказала, що колишній віце-президент «обмірковує мільйони незвичайних можливостей, тому що панує думка, що це може бути незвичайна кампанія».

Протягом останніх місяців, як пише видання The Hill, Байден із збентеженням спостерігав за діями адміністрації Трампа і його помічників, і це переконало його, що в нього є досвід і підтримка для того, щоб кинути виклик Трампу у 2020 році.

Однак Байден, який недавно мав зустріч із впливовим донором Робертом Вульфом у час, коли у Вашингтоні поширюються здогади про його плани, активно відраджує своїм помічникам і донорам від роблення здогадів щодо його планів на 2020 рік, і замість того закликає демократів зосередити увагу на тому, щоб здобути більшість на проміжних виборах до Конгресу.

Проте після зустрічі з Байденом Вульф сказав виданню Politico: «він дав ясно зрозуміти, що не бажає розмовляти про кандидування у 2020 році. Він дуже швидко припинив цю розмову».

Колишній віце-президент обмірковував бути кандидатом на виборах у 2016 році, але опісля поступився Гілларі Клінтон, яка стала першим офіційним кандидатом-жінкою на президентську посаду.

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