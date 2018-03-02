Трамп продовжив ще на рік дію надзвичайного стану в сфері нацбезпеки стосовно України

У Білому домі зазначають, що Росія продовжує становити загрозу стабільності та територіальній цілісності України, а також зовнішній політиці США

Своїм рішенням від 2 березня президент Трамп продовжив ще на рік дію надзвичайного стану в сфері національної безпеки США у зв’язку з ситуацією в Україні.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному прес-секретарем президента на сайті Білого дому.

В своєму листі до лідерів обох палат Конгресу, він наголосив, що загрози, які стали підставою для введення надзвичайного стану продовжують існувати.

Зокрема, серед підстав такого рішення є "дії та стратегії осіб, що шкодять демократичному процесу та установам в Україні, загрожують миру, безпеці, стабільності та суверенітету, територіальній цілісності, а також підтримують зловживання активами. Підставою є спроби Росії анексувати Крим та використання сили в Україні.

Це – продовжує становити нетипову і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться в листі за підписом президента Трампа.

Рішення про надзвичайний стан в сфері національної безпеки США стосовно України було введено 6 березня 2014 року і є підставою для подальших дій виконавчої гліки влади США з введення санкцій, пов’язаних з ситуацією в Україні.

Як зазначається в документі, повідомлення президента буде опубліковано в Федеральному реєстрі США і передано спікеру Палати предлставників та президенту Сенату.

У зв'язку з цим санкційний «режим надзвичайного стану», запроваджений 6 березня 2014 року, згідно з указом 13660, продовжується до 6 березня 2019 року, йдеться в документі.

Через події в Україні щодо Росії Барак Обама видав три президентські укази - від 16 і 20 березня 2014 року і від 19 грудня 2014 року.

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