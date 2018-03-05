Автоколона з гуманітарною допомогою увійшла в сирійську Східну Гуту

У заблокований район доставлено продовольство і медикаменти





ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомили в понеділок, що автоколона з гуманітарною допомогою в понеділок увійшла до заблокованого сирійського району Східна Гута.



Сирійська делегація МКЧХ повідомила, що колона, до складу якої увійшли 46 вантажних автомобілів, доставила продовольство для 27 500 людей, а також медикаменти. У той же час в ООН повідомили, що «багато предметів медичного призначення, необхідні для порятунку життя людей, завантажити не вдалося».



Гуманітарні організації раніше скаржилися, що деякі їхні вантажі в Сирії не пропускалися.



Автоколона в понеділок стала першою, пропущеною в Східну Гуту майже за три тижні.



Поки вантажівки проїжджали в заблокований район представник Червоного Хреста Павло Кшісек сказав: «Неначе ведемо перегони з часом».



Рада Безпеки ООН зажадала встановити 30-денне перемир'я на всій території Сирії для доставки допомоги мирним мешканцям, включаючи 400 тисяч людей в Східній Гуті. Після ухвалення цієї резолюції пройшло більше тижня, але ніяких серйозних ознак того, що вона дотримується, немає.



Росія, яка підтримує президента Сирії Башара Асада, запровадила щоденну п'ятигодинну «гуманітарну паузу» і поряд з сирійським урядом звинувачує повстанців в тому, що вони перешкоджають виходу цивільних осіб з передмістя Дамаска.



Повстанці відкидають ці звинувачення, заявляючи, що проурядова сторона продовжує завдавати ударів по Східній Гуті. За їхніми словами, люди бояться того, що з ними може статися, якщо вони покинуть територію, яку опозиція утримувала чотири роки.



Асад: наступ продовжиться



Британська правозахисна організація заявила в понеділок, що урядові війська повернули під свій контроль третину території Східної Гути. В результаті повітряних ударів, артилерійського вогню і ракетних атак, які тривали останні два тижні, загинули близько 700 мирних мешканців.



Президент Сирії Башар Асад пообіцяв у неділю, що його війська продовжать наступ, незважаючи на критику лідерів США і Великобританії, які заявили, що його дії призвели до гуманітарної катастрофи.



«Операція проти тероризму повинна тривати, але в той же час у мирних мешканців буде можливість [покинути зону бойових дій]», - заявив Асад журналістам. Його виступ транслювався по державному телебаченню.



«Суперечності між перемир'ям і бойовими діями немає», - сказав він.

Асад називає «терористами» повстанців, які намагаються його скинути.



Реакція США і Великобританії



У неділю президент США Дональд Трамп і британський прем'єр-міністр Тереза Мей висловили єдину думку про те, що Росія і Сирія несуть відповідальність за «несамовиті людські страждання» в Східній Гуті. Про це повідомили в апараті прем'єр-міністра Великобританії.



Як повідомляється, лідери двох країн в ході телефонної розмови обговорили «жахливу гуманітарну ситуацію» поблизу сирійської столиці.



«Вони погодилися один з одним в тому, що мова йде про гуманітарну катастрофу і що основну відповідальність за несамовиті людські страждання несуть сирійський режим і Росія, як головний прихильник режиму», - повідомили в апараті Мей.

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