Помпео розповів НАТО про загрозу з боку Китаю - генсек НАТО заявив, що Китай не поділяє цінності Альянсу

Державний секретар США Майк Помпео у середу взяв участь у віртуальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Як повідомляє Державний департамент США, Помпео наголосив на загрозі, яку Комуністична партія Китаю становить для безпекових інтересів членів Альянсу та закликав до пожвавлення співпраці для захисту від "шкідливої діяльності КПК".

Повідомляється, що Помпео разом із міністрами закордонних справ краї-членів НАТО також поспілкувався із головами МЗС України та Грузії про безпеку у регіоні Чорного моря.

Під час спілкування із ЗМІ після зустрічі міністрів, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай не є суперником Альянсу.

"Китай не є супротивником НАТО", - заявив Столтенберг, - "Очевидно, що піднесення Китаю може надати нові можливості, наприклад у сфері торгівлі та контактів з приводу глобальних проблем таких, як контроль озброєнь та зміни клімату".

При цьому, як наголосив генсек НАТО, наявні виклики.

"Китай має другий за обсягом оборонний бюджет у світі і потужно інвестує у нові спроможності. Китай не поділяє наші цінності. Він підриває права людини, тисне на інші країни, і все більше бере участь у системній конкуренції з нами. Тож спільнота демократій, які поділяють спільні цінності ( a community of like-minded democracies - англ.) має працювати разом. Бо у нас є спільна зацікавленість у тому, щоб захищати наші спільні цінності, посилюючи стійкість наших суспільств, економічних систем та інститутів та підтримуючи порядок заснований на правилах", - сказав Столтенберг.

Столтенберг заявив, що міністри НАТО погодили всеосяжну доповідь щодо Китаю, яка оцінює військовий розвиток Китаю, зростаючу активність поблизу НАТО та можливі наслідки для стійкості НАТО, включно із цариною новітніх технологій та критичної інфраструктури.

Столтенберг також наголосив на тому, що виклик, який піднесення Китаю становить для безпеки НАТО є причиною з якої Альянс має перейти до "більш глобального підходу".

Минулого року у МЗС Китаю заявляли, що цю країну не варто сприймати, як загрозу виключно через її розмір.

"Здоровань то не обов'язково загроза, а от одноосібність та гегемонія - так", - твітували в уряді Китаю.

Речниця МЗС Китаю також заявила, що її країна бачить, що "чимало всередині НАТО не сподіваються бути ворогами Китаю".

"Це об'єктивні та притомні голоси", - заявляла речниця МЗС Китаю.

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