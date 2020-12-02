Генсек НАТО заявив про підтримку України та Грузії, відповів на питання щодо суперчки Києва з Угорщиною

У середу міністри закордонних справ країн НАТО разом із міністрами закордонних справ України та Грузії провели віртуальну зустріч присвячену безпеці у регіоні Чорного моря та підтримці цих країн з боку Альянсу.

За підсумками зустрічі генеральний секретар НАТО заявив, що Росія продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність Грузію та України, та продовжує нарощування військових сил у Криму та розміщення військових сил у регіоні Чорного Моря.

"У відповідь НАТО посилює наземну, морську та повітряну присутність", - заявив Столтенберґ.

Генсек НАТО назвав Україну та Грузію цінними партнерами Альянсу, які роблять значний внесок у його місію.

"Сьогодні ми знову заявили про нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії та України. Ми обговорили їхні програми реформи, і ми посилюємо практичну підтримку", - відзначив Столтенберґ.

Відповідаючи на питання журналіста "Німецької хвилі", Столтенберґ також заявив, що країни-члени НАТО надають Україні підтримку на двосторонній основі.

Він також відзначив, що у НАТО поінформовані про двосторонню суперечку між Угорщиною та Україною.

"Я сподіваюсь, що обидві країни зможуть вирішити цю двосторонню суперечку. Я думаю, що сьогоднішня зустріч продемонструвала, що ми здатні надалі посилювати наше партнерство з Україною. Ми здатні надавати більше підтримки, і ми також здатні проводити зустрічі на рівні міністрів", - відзначив Столтенберґ.

Учасники зустрічі вказали на роль України та Грузії у події.

"У час, коли Росія продовжує свою агресивну політику, важливо посилювати співпрацю з Україною та Грузією, щоб двері НАТО лишались відкритими", - твітує сьогодні Лінас Лінкявічюс, міністр закордонних справ Литви.

"Ради бачити міністрів закордонних справ України Дмитра Кулебу та Грузії Давіда Залкаліані на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, де обговорювалась безпека у регіоні Чорного моря та інші важливі для Альянсу питання", - твітує міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберґ наголосив на стратегічній важливості Чорноморського регіону для НАТО.

"Регіон Чорного моря має стратегічну важливість для НАТО та усіх союзників. Чотири союзники по НАТО - Туреччина, Болгарія та Румунія - країни із доступом до моря. Ми тісно працюємо із нашими цінними партнерами, Грузією та Україною. Тому НАТО зберігає значну присутність у регіоні Чорного моря, і буде більш тісно працювати із Україною та Грузією", - заявив генсек.

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