Білий дім закликає світову спільноту запобігти розповсюдженню мавпячої віспи

У відповідь на рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) про визнання спалаху мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, Білий дім закликав світову спільноту до дій, щоб зупинити розповсюдження віспи. Про це заявив координатор Білого дому з питань пандемії Радж Панджабі.

Скоординована міжнародна реакція має важливе значення, щоб зупинити поширення мавпячої віспи, захистити громади з найбільшим ризиком зараження цією хворобою та боротися з поточним спалахом

«Скоординована міжнародна реакція має важливе значення, щоб зупинити поширення мавпячої віспи, захистити громади з найбільшим ризиком зараження цією хворобою та боротися з поточним спалахом», - йдеться в заяві Білого дому.

Панджабі наголошує, що з перших днів спалаху мавпячої віспи, адміністрація Байдена розгорнула потужну і комплексну стратегію боротьби із хворобою у США, включно із різким збільшенням закупівлі, виробництва і розповсюдження вакцин, розширення доступу до тестування і лікування, а також обговорення ризиків хвороби із спільнотами, які найбільш вразливі для цієї хвороби.

Нагадаємо, що ВООЗ оголосила глобальний спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення.

«Генеральний директор визначив, що спалах мавпячої віспи у кількох країнах є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення», – йдеться у повідомленні ВООЗ, опублікованому на сайті організації 23 липня 2022 року за результатами засідання комітету експертів у четвер.

Це вже сьоме таке оголошення ВООЗ про надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров’я з 2009 року, останнє було в 2020 році щодо Covid-19. Мавпяча віспа – це вірусна інфекція, яка зазвичай зустрічається у тварин у Центральній і Західній Африці, хоча може викликати спалахи і в людському організмі.