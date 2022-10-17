США не вбачають ознак зростання ядерної загрози у зв'язку з російськими навчаннями – Білий дім 

Сполучені Штати не помітили жодних змін у щорічних ядерних навчаннях Росії, які б свідчили, що Москва готується до використання ядерної зброї. Про це у понеділок заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

В інтерв’ю Національному громадському радіо США (NPR) представник Білого дому сказав, що США, як і щороку, будуть стежити за прооведенням російських ядерних навчань. Але поки що, за словами Кірбі, навчання проводяться "як звичайно, в тих межах, в яких Росія це робила в минулому".

«Ми очікуємо, що в рамках цих навчань вони будуть пересувати деякі зі своїх стратегічних запасів. Але ми не бачимо жодних ознак, що в контексті цих навчань або в іншому контексті, президент Путін вирішив використати ядерну зброю чи зброю масового знищення в Україні», – заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Напередодні повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року Росії проводила військові навчання. Проведення ядерних навчань у контексті постійних погроз з боку Росії використати ядерну зброю для утримання окупованих та анексованих українських територій, викликало занепокоєння, що Росія готується використати ядерну зброю в Україні.

Відповідаючи на запитання ведучого про те, як США мають відповісти на російську загрозу, Джон Кірбі відповів, що США багато разів «публічно і приватно» попередили російське керівництво про «серйозні наслідки» використання ядерної чи іншої зброї масового знищення «будь-якої потужності» в Україні.

Але, за словами Кірбі, поки що з боку Росії не було жодних ознак того, що змусило би США змінити підхід до політики стратегічного стримування. Зміна цієї політики була б, за словами Кірбі, ще одним елементом стримування Росії.

Розмова на NPR із координатором стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США відбувалась під час обстрілу Києва іранськими дронами цієї ночі, від яких загинуло щонайменше троє людей.

Кірбі заявив, що США та союзники з понад 50-ти країн надсилають Україні засоби протиповітряної оборони. Він також підтвердив бажання Вашингтона підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією "стільки, скільки буде потрібно". За словами Кірбі, загальна військова допомога Україні з боку США на цей момент складає понад 17 мільярдів доларів.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, наприкінці вересня Путін заявив, що може "вжити всіх заходів" для захисту територій, які Росія намагається анексувати, а заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія "має право" використати ядерну зброю проти України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявляв, що використання Росією ядерної зброї може бути лише відповідно до "ядерної доктрини", де мовиться, що "у випадку агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення або коли під загрозу поставлено існування самої держави". На Заході такі заяви розцінили як "брязкання ядерною зброєю".