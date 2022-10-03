Україна пропонує узгоджувати зі США свої цілі за надання американських ракет далекої дії - CNN

Український уряд пропонує адміністрації президента США Джо Байдена надати Києву потужніші ракети далекої дії в обмін на те, що українська влада надаватиме Вашингтону повні дані щодо своїх цілей по російських позиціях. Про це пише американське видання CNN із посиланням на власні джерела, знайомі із переговорами.



Така прозорість дій Києва надасть США можливість ветувати українські удари по Росії, що, за планом, допоможе переконати Білий дім надати Україні зброю далекого радіусу ураження, пояснює видання. Зараз Вашингтон занепокоєний можливістю того, що така зброя буде застосована на території Росії, що може призвести до загострення війни та безпосередньо "втягне" США у конфлікт із РФ.

Йдеться про армійські тактичні ракетні системи ATACMS, що мають дальність ураження до 300 кілометрів. Зараз надані Україні ракетно-артилерійські системи високої мобільності HIMARS можуть досягати цілей до 80 кілометрів.

Прокоментувати цю інформацію під час інтерв'ю для CNN попросили координатора зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі. У відповідь він сказав, що США та Україна введуть "постійну комунікацію".

Він також заявив, що США пильно стежать за діями Росії щодо захопленої ЗАЕС та погроз РФ про використання ядерної зброї.

"Це безвідповідальна риторика з боку сучасної ядерної держави, тому звісно, ми думаємо про те, як ми можемо переконатись, що ми захистимо наші національні безпекові інтереси та наших союзників у НАТО", - сказав Джон Кірбі.

Наприкінці вересня заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія "має право" використати ядерну зброю проти України. Натомість нині речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що використання РФ ядерної зброї може бути лише відповідно до "доктрини", де, як пишуть російські медіа, прописано, що це можливо "у разі агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення або коли під загрозу поставлено існування самої держави".

CNN також повідомляє, що США поки не бачать приготувань Росії до ядерного удару. При цьому радник з нацбезпеки США Джейк Салліван казав раніше, що ризик ядерного удару існував з самого початку війни в Україні.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні в розмірі близько 1,1 мільярда доларів США, в межах якого Києву відправлять зокрема 18 додаткових HIMARS.



У статті використано матеріали CNN

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