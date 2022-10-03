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Україна пропонує узгоджувати зі США свої цілі за надання американських ракет далекої дії - CNN
Український уряд пропонує адміністрації президента США Джо Байдена надати Києву потужніші ракети далекої дії в обмін на те, що українська влада надаватиме Вашингтону повні дані щодо своїх цілей по російських позиціях. Про це пише американське видання CNN із посиланням на власні джерела, знайомі із переговорами.
Така прозорість дій Києва надасть США можливість ветувати українські удари по Росії, що, за планом, допоможе переконати Білий дім надати Україні зброю далекого радіусу ураження, пояснює видання. Зараз Вашингтон занепокоєний можливістю того, що така зброя буде застосована на території Росії, що може призвести до загострення війни та безпосередньо "втягне" США у конфлікт із РФ.
Йдеться про армійські тактичні ракетні системи ATACMS, що мають дальність ураження до 300 кілометрів. Зараз надані Україні ракетно-артилерійські системи високої мобільності HIMARS можуть досягати цілей до 80 кілометрів.
Прокоментувати цю інформацію під час інтерв'ю для CNN попросили координатора зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі. У відповідь він сказав, що США та Україна введуть "постійну комунікацію".
Він також заявив, що США пильно стежать за діями Росії щодо захопленої ЗАЕС та погроз РФ про використання ядерної зброї.
"Це безвідповідальна риторика з боку сучасної ядерної держави, тому звісно, ми думаємо про те, як ми можемо переконатись, що ми захистимо наші національні безпекові інтереси та наших союзників у НАТО", - сказав Джон Кірбі.
Наприкінці вересня заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія "має право" використати ядерну зброю проти України. Натомість нині речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що використання РФ ядерної зброї може бути лише відповідно до "доктрини", де, як пишуть російські медіа, прописано, що це можливо "у разі агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення або коли під загрозу поставлено існування самої держави".
CNN також повідомляє, що США поки не бачать приготувань Росії до ядерного удару. При цьому радник з нацбезпеки США Джейк Салліван казав раніше, що ризик ядерного удару існував з самого початку війни в Україні.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні в розмірі близько 1,1 мільярда доларів США, в межах якого Києву відправлять зокрема 18 додаткових HIMARS.
У статті використано матеріали CNN
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ЄС погодився тренувати 15 тисяч українських військовиків - Spiegel
Кілька країн Євросоюзу погодилися у швидкі терміни провести навчання для 15 тисяч українських військовиків. Про це повідомляє Reuters із посиланням на німецьке видання Spiegel. Журнал у свою чергу посилається на джерела в ЄС.
Як повідомляється, наступного тижня у Брюсселі мають повідомити деталі цих тренувань, але відомо, що штаб-квартира цієї операції буде у Польщі, Варшава має отримати фінансування на її створення.
Німеччина, як пише Spiegel, планує навчання українських військовиків у центрі моделювання бойових дій, в інших місцях цієї країни тренуватимуться також українські інженери, медики та представники інших спеціальностей.
Раніше у серпні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Берлін планує навчати українських солдатів, а уряд Данії висловив підтримку британському проекту із навчання українських військових.
Spiegel звернувся до міноборони Німеччини за коментарем.
Як повідомляв Голос Америки, міністри оборони ЄС на зустрічі у Празі 30 серпня погодилися розпочати "роботу, необхідну для визначення параметрів нової місії військової допомоги Україні".
«На шляху є багато тренувальних ініціатив (для українських військовиків - ред.), але потреби величезні, і ми повинні забезпечити узгодженість цих зусиль», - заявив тоді Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
МАГАТЕ привітала звільнення затриманого росіянами директора ЗАЕС Мурашова
Очільник Міжнародного агентства з питань атомної енергії Рафаель Ґроссі привітав звільнення з полону генерального директора окупованої російськими силами Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Його затримали російські військові напередодні, 30 вересня.
"Я отримав підтвердження, що пан Мурашов безпечно повернувся до своєї родини", – написав Ґроссі у Twitter.
30 вересня національне підприємство України "Енергоатом" повідомило, що Мурашова "викрали дорогою зі станції до Енергодара [...] Відомо, що окупанти викинули його на підконтрольну Україні територію ввечері 3 жовтня. Зараз Ігор Мурашов у безпеці та перебуває в Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у м. Запоріжжя".
Звільнення відбулося завдяки широкому розголосу надзвичайної події та "неабияким зусиллям" з боку Ґроссі, "який зіграв значну роль у звільненні Ігоря Мурашова з російського полону", - повідомляють в "Енергоатомі".
Як повідомляв "Голос Америки", директор АЕС несе головну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку на станції, то ж "його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції".
Експерти вашингтонського Інституту дослідження війни вважають дії окупаційних сил РФ підготовкою "до взяття на себе юридичної відповідальності" за ЗАЕС.
Тим часом, російські ЗМІ повідомляли про пришвидшення процесу "переходу станції під керівництво "Росатому" після незаконної анексії РФ українських областей.
МАГАТЕ виступило за встановлення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС і закликає "зробити все від нас залежне, щоб запобігти ядерній аварії, яка призвела б до більшої трагедії і страждань". Задля переговорів про зону безпеки Гроссі має заплановані на наступний тиждень візити до Москви та Києва.
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Салліван: США прокомунікували Росії про наслідки використання ядерної зброї. Відео
«Ми мали нагоду прокомунікувати прямо Росії про низку наслідків використання ядерної зброї та про те, на які дії підуть Сполучені Штати. Росіяни розуміють, де ми стоїмо в цьому питанні», - заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван.
Американські екс-командувачі прогнозують крах російської армії в Україні
Колишні військові високопосадовці США, генерали Дейвид Петреус та Герберт Реймонд Макмастер заявили, що російська армія в Україні рухається до краху і нещодавні погрози Путіна не допоможуть змінити хід війни. Про це вони сказали у неділю, 2 жовтня, в ефірі американських телеканалів.
Генерал армії США у відставці Герберт Реймонд Макмастер вважає, що після поразки у Лимані російська армія ймовірно перебуває “на межі колапсу”.
“Ми зараз, ймовірно, на порозі справжнього краху російської армії в Україні, морального краху. Я думаю, що вони справді перебувають на переломному моменті”, - сказав в ефірі CBS News генерал Макмастер, який очолював Раду національної безпеки США в адміністрації президента Трампа.
На думку Макмастера, успіх України у Лимані “може перетворитися на каскадну серію поразок російських військ”.
"Якщо подивитися лише на кількість втрат (серед російських військових), на величезну територію, яку вони намагаються тримати, і зараз, звісно, Росія намагається мобілізувати призовників і відправити їх на фронт непідготовленими. Я думаю, також дуже важливо розуміти, що ці сили, які зараз відступають, які вийшли зараз з Лиману, вони насправді були першим етапом мобілізації”, - сказав Макмастер.
“Коли Путін намагався завербувати все більше людей із оплатою приблизно втричі вище середньої зарплати, щоб залучити так званих добровольців йти вперед, ці сили були поспішно навчені і кинуті на фронт, і це ті сили, які зазнають краху просто зараз", - додав генерал у відставці.
Колишній керівник американських сил в Іраку і екс-директор ЦРУ Дейвид Петреус передбачає, що ситуація на полі бою в Україні рухається до того, що все більші російські військові підрозділи будуть розпадатися.
“Реальність на полі бою, з якою він (Путін) має справу, є незворотною. За останні 7 місяців Україна мобілізувала сили значно краще, ніж Росія. Єдине питання насправді полягає в тому, коли ми почнемо бачити, що здаються не окремі солдати або невеличкі підрозділи, а коли почнемо бачити, що більші підрозділи роздрібнюються, розколюються і фактично знищуються. І я думаю, до цього все йде”, - сказав генерал у відставці Дейвид Петреус в ефірі каналу АВС.
За словами генерала Петреуса, “жодна мобілізація, жодна анексія, жодна прихована ядерна загроза” не допоможуть Путіну вийти з ситуації, що склалася в Україні.
Як повідомляв Голос Америки, міністр оборони США Ллойд Остін привітав перемогу українських військових в Лимані. За його словами, цей успіх українців створить нові дилеми для російської армії.
1 жовтня стало відомо, що українські сили відбили ключове східне місто Лиман у Донецькій області, а російські солдати втекли з цього району через день після того, як Москва оголосила про анексію регіону разом із трьома іншими територіями на сході та південному сході України.
У цій статті використані матеріали із ABC News, CBS News.
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